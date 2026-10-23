दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका को खारिज कर दिया। 16 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा को दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हिरासत में लिया गया था।

हिरासत में लिए जाने के बाद नेहा बोरा को एक नोटिस मिला था जिसमें जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एक जमानतदार के साथ 10,000 रुपये का ‘पर्सनल बॉन्ड’ भरने को कहा गया था।

नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए इस नोटिस को चुनौती दी थी।

जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने आदेश सुनाते हुए कहा कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे जांच की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरी सावधानी बरतें और नेहा बोरा को सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

नेहा बोरा के वकील ने क्या कहा?

बोरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने 16 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और यह पूरी तरह शांतिपूर्ण था। गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि नेहा बोरा ने कभी भी किसी तरह की हिंसा का आह्वान नहीं किया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है।

दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि नेहा बोरा को मंडी हाउस के पास से हिरासत में लिया गया था और उस इलाके में CrPC की धारा 163 लागू थी।

नेहा बोरा ने याचिका में क्या कहा?

नेहा बोरा ने उन्हें जारी किए गए नोटिस और इससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने की भी अपील की थी।

याचिका में कहा गया था कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तहत नेहा बोरा ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे मंडी हाउस में एक सभा बुलाई थी। इसके बाद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील की गई थी। नेहा बोरा का आरोप है कि शाम करीब 5:30 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया गया, किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया और बाद में आरके पुरम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उन्हें पूरी रात रखा गया और 17 अक्टूबर की सुबह 6 बजे रिहा किया गया।

बोरा ने याचिका में कहा था कि 18 अक्टूबर को उन्हें जो नोटिस मिला उसमें मंडी हाउस में कथित तौर पर नारे लगाने, बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास बार-बार विरोध प्रदर्शन करने और 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया है।

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ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।