दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सात नए जजों ने शपथ ली। सात न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ठ परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सभी नवनियुकत जजों को पद की शपथ दिलाई।

शपथ लेने वाले सात न्यायिक अधिकारियों में निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज शामिल हैं। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य, साथी न्यायिक अधिकारी और दिल्ली हाईकोर्ट बार के सदस्य मौजूद रहे।

निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं संजय शर्मा, भरत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है।

प्रमोट होकर जज बने न्यायिक अधिकारी

बता दें कि सभी सातों न्यायिक अधिकारी, दिल्ली की जिला अदालतों और न्यायिक प्रशासन से हाईकोर्ट में प्रमोशन लेकर आए हैं। शपथ लेने के बाद सभी ने औपचारिक रूप से अपना पद संभाल लिया।

शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के सभी मौजूदा जजों के अलावा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, रजिस्ट्री के सदस्य, वकील और नवनियुक्त जजों के परिवार के लोग भी शामिल हुए।

केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों की अधिसूचना शनिवार को जारी की थी। ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद की गई हैं।

कॉलेजियम ने की थी नए जजों से नामों की सिफारिश

कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी।

नवनियुक्त जजों में अरुण भारद्वाज पदोन्नति से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल थे। अन्य अधिकारियों ने भी दिल्ली की जिला अदालतों में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है। इनमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश जैसे पद शामिल हैं।

इन नियुक्तियों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कार्यरत संख्या बढ़कर 50 हो गई है। हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है।

इन नियुक्तियों को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि नए जजों के पास ट्रायल कोर्ट और न्यायिक प्रशासन का लंबा अनुभव है। इससे हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता मजबूत होगी और लंबित मामलों तथा जजों की खाली सीटों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।