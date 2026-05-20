राजधानी दिल्ली इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज धूप और झुलसाने वाली गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली ने इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया, जब अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिनभर चलने वाली लू ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आईं और जरूरी काम से बाहर निकले लोग भी गर्मी से बचने के लिए छांव तलाशते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने अगले छह दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में लू चलने की ऑरेंज चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है तथा तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

दिल्ली में मई की शुरुआत से ही गर्मी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। मंगलवार को राजधानी के कई इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सफदरजंग सहित कई मौसम केंद्रों पर इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ। दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों को रात में भी बेचैनी महसूस हो रही है। लगातार चौथे दिन रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक दिल्ली का मौसम साफ रहेगा, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान करती रहेंगी। दोपहर के समय लू का असर सबसे ज्यादा रहेगा। गर्म हवाओं की रफ्तार 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि कई बार तेज झोंके 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 से 25 मई के बीच राजधानी और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर गंभीर लू की स्थिति बनी रह सकती है।

दिल्ली में हर साल बढ़ रहा है गर्मी का असर

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में हर साल गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी का औसत भूमि सतह तापमान पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। साल 2019 में दिल्ली का औसत तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 2026 में बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी करीब 11 वर्षों में तापमान में लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञ इसे तेजी से बढ़ते शहरीकरण, घटते हरित क्षेत्र और प्रदूषण का बड़ा असर मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में दिल्ली में गर्मी और अधिक खतरनाक हो सकती है।

भीषण गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आने, उल्टी और कमजोरी की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और सीधे धूप में जाने से बचने की सलाह दी है।

गर्मी के बीच दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। राजधानी की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तहत पहले चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआइ 208 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। मौसम और हवा की दिशा को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है।

ग्रैप-1 लागू होने के बाद कई तरह की सख्तियां शुरू कर दी गई हैं। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक लगा दी गई है। डीजल जनरेटर का इस्तेमाल केवल जरूरी और आपात सेवाओं में ही किया जा सकेगा। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की है।

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्लीवासियों को गर्मी और खराब हवा दोनों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

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गर्मी इस बार कहर बरपा रही है। यह पिछले कई वर्षों की अपेक्षा अधिक है। कुछ राज्यों में आंधी-पानी और ओले गिरने के कारण तापमान में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन अब सूरज फिर आग बरसाने लगा है। दिन में लू चल रही है और रात में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। पारा 46 डिग्री पार कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने जून तक के मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार पूर्वी मध्य, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप में इस बार अधिक गर्मी पड़ेगी। इस वर्ष गर्मी 2001 का रेकार्ड तोड़ सकती है। पहाड़ों में बारिश होगी और मैदानों में लू चलेगी। रात में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक