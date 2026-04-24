Delhi Weather Updates: पंद्रह वर्षों में इस साल का 23 अप्रैल सर्वाधिक गर्म दर्ज किया गया है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.0 अधिक 41.7 डिग्री दर्ज हुआ। जोकि साल 2011 से लेकर अभी तक का सर्वाधिक 23 अप्रैल के दिन दर्ज किए जाने वाला अधिकतम तापमान है।

इससे पहले सर्वाधिक अधिकतम तापमान वर्ष 2025 में 39.6 व वर्ष 2024 में 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं गुरुवार को बड़ी गर्मी के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आगामी दो दिनों के लिए ‘लू’ चलने की ‘पीली चेतावनी’ जारी की है।

आईएमडी के अनुसार 24-25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42-44 व न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री रहने की संभावना है। दो दिन बाद 26 अप्रैल को एक बार फिर मौसम करवट लेगा और पूरे दिन काले बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं संग गरज के साथ राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। जिससे तापमान एक से दो डिग्री कम होगा साथ ही 29 अप्रैल तक आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे।

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.7 अधिक 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, सर्वाधिक अधिकतम तापमान रिज क्षेत्र का 43.0 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक था। इसके अलावा मुंगेशपुर का 42.1, आयानगर व सफदरजंग का 41.7 डिग्री दर्ज हुआ।

न्यूनतम तापमान सर्वाधिक राजघाट का दर्ज हुआ जो कि 27.9 डिग्री रहा। इसके अलावा नजफगढ़ का 26.5 व मुंगेशपुर और पालम का 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। बीते चौबीस घंटों के दौरान सतही हवाओं की गति 22 किलोमीटर प्रतिघंटा तक दर्ज की गई।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को कहा कि इस वर्ष देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के दौरान होने वाली मौसमी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। भारत में इस दौरान 80 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। देश में मौसमी बारिश का (1971 से 2020 तक) दीर्घकालिक औसत (एलपीए) 87 सेंटीमीटर रहा है। पूरी खबर पढ़ें….