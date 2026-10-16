जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का मामला अब इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक अहम टिप्पणी की है। इस मामले में महिला पत्रकार और दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत आमने-सामने हैं।

महिला पत्रकार ने विवेक भगत के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और बदसलूकी का आरोप लगाया था जबकि विवेक भगत ने महिला के खिलाफ SC/ST एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कराया था। जवाब में महिला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई और विवेक भगत की ओर से दर्ज कराए गए केस की जांच पर तुरंत रोक लगाने संबंधित अर्ज दाखिल की थी।

हाईकोर्ट ने तुरंत FIR रद्द करने की मांग ठुकराई

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक भगत की ओर से दर्ज कराए गए केस की जांच पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मिनी पुष्करना की अदालत में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। महिला पत्रकार की ओर से सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर ने SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराई FIR को रद्द कराने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया।

दशहरे के बाद होगी सुनवाई

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि वह पुलिस का पक्ष सुने बिना कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकतीं और कहा कि मामले की सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होगी। हाई कोर्ट 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक बंद रहेगा।

क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने?

पिटीशनर के वकील ने कोर्ट से मामले की जांच पर रोक लगाने का ऑर्डर पास करने की अपील की तो जज ने कहा, “नहीं, ऐसे नहीं। मैं उन्हें सुने बिना कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती।” जज ने कहा, “मैं इस तरह का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। पिटीशनर के वकील की अर्जी पर 27 अक्टूबर को लिस्ट करें।” वहीं जर्नलिस्ट के वकील ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए आज FIR में जांच पर पूरी तरह रोक लगाने का ऑर्डर देना चाहिए।

महिला पत्रकार ने सेक्सुअल असॉल्ट का कराया है केस

बता दें कि महिला जर्नलिस्ट ने ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विवेक भगत के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से कर रही है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था और कहा कि राज्य के वकील हाई कोर्ट के सामने यह भरोसा दें कि वे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि ACP ने FIR सिर्फ महिला को उसके खिलाफ अपनी शिकायत को आगे न बढ़ाने के लिए धमकाने के लिए दर्ज की थी। जर्नलिस्ट की पिटीशन एडवोकेट साइमन फारूकी ने फाइल की थी।

एसीपी भगत ने FIR में क्या कहा था?

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस सब-डिवीजन में पोस्टेड ACP भगत की शिकायत पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज की है। भगत ने आरोप लगाया था कि प्रोटेस्ट के दौरान उनके खिलाफ जातिवादी कमेंट्स, पब्लिक में बेइज्जती और बदनामी की गई थी। उनकी शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने SC/ST (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के संबंधित प्रोविजन्स और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 221 (पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करने से रोकना), 356(2) (बेइज्जती) और 3(5) (कॉमन इंटेंशन) के तहत दर्ज की गई थी।

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