दिल्ली जिमखाना क्लब इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। लुटियंस दिल्ली में 2,सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ में बना यह जिमखाना 100 साल से भी अधिक पुराना है। सरकार की नोटिस के बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि क्लब को जबरन खाली नहीं कराया जाएगा। द इंडियन एक्प्रेस की पड़ताल में 5 अनसुलझे सवाल सामने आए हैं।

5 अनसुलझे सवाल

खाने-पीने की चीज़ों की खरीदारी के लिए मरे हुए सदस्यों के कार्ड का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री के घर के पास ड्रोन उड़ाना, क्लब द्वारा कानूनी और दूसरी सुविधाओं के लिए सदस्यों को हायर किया, बढ़ते कानूनी खर्चे और रिकॉर्ड तक एक्सेस को लेकर चिंता जताने के बाद लंबे समय से काम कर रहे ऑडिटर का इस्तीफा- द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रिव्यू किए गए इंटरनल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये उन कई अनसुलझे सवालों में से हैं जो दिल्ली जिमखाना क्लब पर मंडरा रहे हैं। मोदी सरकार ने क्लब से ‘डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित करने’ के लिए अपनी 27.3 एकड़ की ज़मीन खाली करने को कहा है। हालांकि यह मामला अब कोर्ट में है।

जिमखाना क्लब के रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि सदस्यों ने इसके ऑडिट किए गए अकाउंट्स को मंज़ूरी देने से मना कर दिया है, जबकि सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासन ने अप्रैल 2022 में चार्ज संभालने के तुरंत बाद करवाए गए फोरेंसिक ऑडिट को रोक रखा है। इंडियन एक्सप्रेस ने उस फोरेंसिक ऑडिट की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट का रिव्यू किया, जिसमें 2017-18 और 2021-22 के दौरान के फाइनेंशियल खर्च शामिल थे। इसे बेकर टिली बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज़ ने तैयार किया था और प्रशासन ने नवंबर 2022 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को क्वार्टरली स्टेटस रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर जमा किया था।

‘मरे हुए सदस्यों’ के नाम पर बिलिंग

केटरिंग सेल्स डेटा का रिव्यू करते हुए ड्राफ्ट रिपोर्ट में ‘मरे हुए सदस्यों’ के नाम पर कथित बिलिंग के 31 संभावित मामलों को लिस्ट किया गया। इसमें यह नतीजा निकाला गया कि जो क्लब के सदस्य नहीं हैं, उनके द्वारा भी क्लब की सुविधाओं का मज़ा लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रिव्यू की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट और क्लब रिकॉर्ड के कंटेंट के बारे में पूछे जाने पर क्लब अध्यक्ष मलय के सिन्हा ने यह कहते हुए कमेंट करने से मना कर दिया कि जिमखाना का हर मामला किसी न किसी कोर्ट में है।

संपर्क करने पर क्लब के पुराने सदस्य और जनरल कमेटी के पूर्व सदस्य मेजर (रिटायर्ड) अतुल देव ने कहा, “किसी सदस्य की मौत के बाद, पत्नी लेडी सब्सक्राइबर कैटेगरी के तहत सदस्य बन जाती है। इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है और यह भी हो सकता है कि कुछ मरे हुए सदस्यों के कार्ड उनकी पत्नियों ने क्लब मैनेजमेंट की सलाह पर तब तक इस्तेमाल किए हों जब तक उनके अपने कार्ड जारी नहीं हो गए।”

सदस्यों के कार्ड के कथित गलत इस्तेमाल के बारे में सवाल 2024 में फिर से उठे। उस साल 13 जुलाई को चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी एंट्री के अनुसार, क्लब के फूड एंड बेवरेज मैनेजर राजेश भटनागर ने कथित तौर पर एक बीमार, बुज़ुर्ग सदस्य के कार्ड का गलत इस्तेमाल करके चार बिना इजाज़त वाले मेहमानों के लिए ड्रिंक्स खरीदीं और पेमेंट कैश में किया। आरोपों के बारे में पूछे जाने पर राजेश भटनागर (अब जिमखाना के ऑफ़िशिएटिंग सेक्रेटरी भी हैं) ने कहा, “मुझे आपका मेल मिला है। मैं ज़रूरी काम करूँगा।” हालांकि उन्होंने बाद के ईमेल या मैसेज का जवाब नहीं दिया।

ड्राफ़्ट के तुरंत बाद फ़ाइनल फ़ोरेंसिक रिपोर्ट जमा कर दी गई थी और दिसंबर 2022 में नतीजों की जांच के लिए बनी पांच सदस्यों की कमेटी ने मार्च 2023 में आगे की कार्रवाई की सलाह दी थी। तीन साल बाद भी फ़ाइनल रिपोर्ट अभी तक गुप्त है।

अधिक कानूनी फीस

ड्राफ़्ट फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में क्लब के सदस्यों को कथित तौर पर वेंडर और वकील के तौर पर रखे जाने के कई मामले दर्ज किए गए। आठ मामले ऐसे हैं जहां वेंडर कंपनियों के डायरेक्टर (रिश्तेदारों सहित) क्लब के सदस्य हैं और 2016-17 और 2020-21 के बीच उन वेंडर से कुल 36 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई। इन्हें संबंधित पार्टियों के रूप में नहीं बताया गया।

सदस्यों को क्लब का वकील बनाया गया और उन्होंने कुल 1.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसमें अरुण कथपालिया को 77 लाख रुपये, गौरव मोहन लिब्रहान को 28.76 लाख रुपये और हरीश साल्वे को 20 लाख रुपये शामिल हैं। नई गवर्निंग बॉडी ने अप्रैल 2022 में कार्यभार संभालने के बाद क्लब के सदस्यों को वकील के तौर पर काम पर रखना बंद कर दिया। लेकिन, रिकॉर्ड बताते हैं कि इससे क्लब का कानूनी बिल कम नहीं हुआ। यह 2021-22 में 1.84 करोड़ रुपये था जो 2022-23 में बढ़कर 2.09 करोड़ रुपये हो गया। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2018-19 से 2022-23 तक क्लब ने लिटिगेशन पर 8.22 करोड़ रुपये खर्च किए।

यानी लीगल खर्च क्लब द्वारा उठाया गया एक बड़ा खर्च बन गया है। 2022-23 की ऑडिटर की रिपोर्ट में बार-बार लीगल खर्चों को एक ऐसे एरिया के रूप में बताया गया, जहां अधूरे रिकॉर्ड, लीगल फाइलें उपलब्ध नहीं होने और लिटिगेशन मामलों की अवधि और स्थिति के बारे में जानकारी की कमी के कारण वेरिफिकेशन मुश्किल था।

ऑडिटर ने उठाए थे सवाल और फिर इस्तीफा

अपनी 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर खन्ना और आनंदनम ने कई सवाल उठाए, जिनमें क्लब के खर्च को बजटिंग प्रोसेस के ज़रिए कंट्रोल नहीं करना, कोई इंटरनल ऑडिट नहीं होना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल कंट्रोल की कमी, सॉफ्टवेयर और मैनुअल रिकॉर्ड में मेंटेन किए गए अकाउंट्स के बीच अंतर और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना शामिल हैं।

ये सवाल 2022-23 की रिपोर्ट में फिर से सामने आए, जब सरकार द्वारा नियुक्त मैनेजमेंट ने सुधारों और बेस्ट प्रैक्टिस लाने के बताए गए मकसद से चार्ज संभाला। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 9 साल बाद खन्ना और आनंदनम ने 31 मार्च, 2024 से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने जिमखाना अकाउंट संभालने वाले अपने एक पार्टनर के रिटायर होने का हवाला दिया। क्लब की पिछली सालाना आम मीटिंग दिसंबर 2023 में हुई थी। उसने इसके अकाउंट्स को मंज़ूरी देने से मना कर दिया था।

2023-24 की सालाना रिपोर्ट में नए ऑडिटर AVA & Associates ने बेकर टिली फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट समेत क्लब के कुछ रिकॉर्ड्स तक एक्सेस न होने, सुधार के काम पूरे करने में देरी और भारी कानूनी खर्चों के मुद्दे भी उठाए।

रहस्यमयी ड्रोन का क्या है मामला?

सरकार के नए नोटिस में क्लब की लोकेशन को दिल्ली का एक बहुत सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक एरिया बताया गया है। इससे अगस्त 2022 में हुए कथित सिक्योरिटी ब्रीच का डर भी फिर से ताज़ा हो गया है। यह क्लब की जगह से कथित तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़ा है, जिसकी सीमा पीएम आवास से लगती है।

1 अक्टूबर, 2022 को कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को भेजे गए एक नोट में दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत को माना कि क्लब के कुछ अधिकारियों और कुछ एंटी-सोशल एलिमेंट्स ने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को खतरे में डालते हुए नो फ्लाईंग एरिया में ड्रोन गतिविधि कीं। नोट में कहा गया, “जांच के दौरान यह पता चला कि 13/08/2022 को एक ऐसी जगह पर बिना इजाज़त के तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जहां जल्द ही VVIPs के आने की उम्मीद थी। जांच चल रही है। इसलिए, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

जून 2023 में चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि एक संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी ने लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद अपने टेक्निकल इक्विपमेंट से 13 अगस्त, 2022 को लगभग दो मिनट तक ड्रोन एक्टिविटी का पता लगाया था, लेकिन सही जगह की जानकारी का अभी भी इंतज़ार था। जब पूछा गया कि क्या क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई थी, तो चाणक्यपुरी स्टेशन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि केस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) को ट्रांसफर कर दिया गया था। संपर्क करने पर एक सीनियर EOW अधिकारी को ऐसा कोई केस याद नहीं आया, जो वैसे भी EOW के दायरे से बाहर हो।