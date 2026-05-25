दिल्ली जिमखाना क्लब के एक सदस्य ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। केंद्र सरकार ने इस खास संस्था को रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए 5 जून तक लुटियंस दिल्ली में अपनी 27.3 एकड़ की जगह खाली करने का निर्देश दिया गया था। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में इस मामले का ज़िक्र करते हुए इसे तुरंत लिस्ट करने की मांग की और इस पर 26 मई को जस्टिस अवनीश झिंगन सुनवाई करेंगे।

इस महीने की शुरुआत में क्लब ने अपने ग्राउंड रेंट में भारी बढ़ोतरी का विरोध करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। क्लब ने कहा कि उसका सालाना किराया 2023 में 409.50 रुपये से बढ़कर 4.10 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया था और अप्रैल 2026 में इसे और बढ़ाकर 47.59 करोड़ रुपये से ज़्यादा कर दिया गया था। क्लब ने मांग की थी कि हाई कोर्ट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री (MoHUA) के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा 2023 से जारी कई नोटिसों को रद्द करने और अलग रखने के निर्देश जारी करे। ये मांग सरकार द्वारा बढ़ाए गए ग्राउंड रेंट और दूसरी मांगों पर थे।

क्लब ने 1927 से 2, सफदरजंग रोड की जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है और उसकी देखभाल कर रहा है। इसे एक परपेचुअल लीज़ डीड के तहत दिया गया था, जिसमें सालाना ज़मीन का किराया 15 रुपये प्रति एकड़ तय किया गया था। इस तरह पूरी जगह का किराया 409.50 रुपये होता है। लंबित याचिका के मुताबिक क्लब ने माना है कि लीज डीड के कंपाउंडेबल उल्लंघन के कुछ मामले हुए हैं, जिन्हें सालों से (MoHUA) ने क्लब द्वारा रेगुलराइज़ेशन चार्ज देकर रेगुलराइज किया है।

13 दिसंबर 2023 को क्लब ने दावा किया कि लीज के 90 साल से ज़्यादा के इतिहास में पहली बार L&DO ने इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज़ के लिए मौजूदा ज़मीन रेट के आधार पर 1 अप्रैल 2018 से ज़मीन के सालाना ज़मीन के किराए को पिछली तारीख से बदलने के लिए एक लेटर जारी किया। सरकार की रिवाइज़्ड डिमांड में 3.176 एकड़ के कवर्ड एरिया के लिए 4.09 करोड़ रुपये का ग्राउंड रेंट और बाकी 24.124 एकड़ के ओपन एरिया के लिए लाइसेंस फीस के तौर पर 1.32 लाख रुपये चार्ज किए गए।

इस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए क्लब ने बताया कि रिवाइज़्ड आंकड़ा रेंट का 10,000 गुना है, जो 409.50 रुपये था। इसने कई कमियों को बताया, जिसमें सुनवाई का मौका न मिलना भी शामिल था। 11 सितंबर 2025 को MoHUA ने क्लब को एक नोटिस दिया कि अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के गलत इस्तेमाल के लिए दोबारा एंट्री करने की शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले उल्लंघनों को ठीक करें, जिसमें परिसर के निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्शन ऑफिसर द्वारा देखे गए उल्लंघनों की लिस्ट शामिल थी।

अगले दिन MoHUA ने 32.88 करोड़ रुपये की मांग की, जिसमें उसने 1 अप्रैल, 2018 से जनवरी 2026 तक के संशोधित ग्राउंड रेंट को 32.02 करोड़ रुपये और 13 दिसंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2025 की अवधि के लिए 86.41 लाख रुपये का ब्याज लगाया। MoHUA के पत्र में यह भी कहा गया था कि विभागीय जांच के दौरान पाए गए उल्लंघनों के लिए बकाया का अलग से आकलन किया जा रहा है और उनके संबंध में जल्द ही एक और मांग जारी की जाएगी।

फिर 16 अप्रैल को मंत्रालय ने क्लब को एक नोटिस जारी किया, जिसमें रकम 47.59 करोड़ तक बढ़ा दी गई। क्लब को शुरू में एक हफ़्ते के अंदर यह रकम देने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद 7 मई तक का एक्सटेंशन दिया गया। MoHUA ने अपने 16 अप्रैल के नोटिस में यह भी बताया कि वह PNB को लीज पर दिए गए ऑफिस स्पेस के लिए सबलेटिंग चार्ज के तौर पर अलग से दिए जाने वाले चार्ज के बारे में बताएगा।

इसके बाद क्लब ने 5 और 7 मई को हाई कोर्ट का रुख किया। उस समय जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि मांग पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ लगता है। केंद्र ने शिकायत की कि क्लब ने मांगी गई सभी जानकारी नहीं दी हैं। जज ने क्लब को L&DO के सामने एक जॉइंट मीटिंग के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। 14 मई को क्लब ने कोर्ट को बताया था कि इस झगड़े को आपसी सहमति से सुलझाने की कुछ कोशिशें की जा रही हैं, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी।