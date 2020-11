दिल्ली के COVID-19 से फिलहाल हाहाकार मची है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना को काबू करने को लेकर उनका आगे का क्या प्लान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ किया कि पूर्ण बंदी नहीं लगेगी। हालांकि, यह जरूर कहा कि जरूरत पड़ने पर छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है।

केजरीवाल के अनुसार, “कोरोना के मामले लोगों की लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं। हमने लोकल स्तर पर लॉकडाउन की अनुमति को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है।” इस खत में आईसीयू बेड्स का भी जिक्र किया गया है।

सीएम ने कहा, “चूंकि, दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हम केंद्र सरकार को एक आम प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसमें इस बात का जिक्र है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर सके, जहां पर सोशल डिस्टेसिंग और कोरोना ऐहतियातों से जुड़े नियमों का पालन न हो पा रहा हो या फिर जो बाजार लोकल कोरोना हॉटस्पॉट्स बन रहे हों।”

केंद्र को भेजे प्रस्ताव में क्या की सिफारिशें?

– जरूरत पर कुछ दिन हॉटस्पॉट बनने वाले बाजार बंद किए जाएं

– शादी में सिर्फ 50 लोगों को जाने की अनुमति मिले

Since cases are rising in Delhi, we are sending a general proposal to Central Govt, that if required, Delhi Govt can implement shutting down those markets for few days, where norms are not being followed & they are becoming a local #COVID19 hotspot: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/uCicqhiXGE

— ANI (@ANI) November 17, 2020