Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली की रेखा सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार जल्द ही पोर्टल लॉन्च कर सकती है। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।

क्या है योजना?

इस योजना के तहत उन महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है। यह योजना खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए है।

रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा?

सूत्रों के मुताबिक, पोर्टल लगभग तैयार है और 23 फरवरी तक लॉन्च किया जा सकता है। पोर्टल लॉन्च होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार उसी दिन पात्रता (एलिजिबिलिटी) की शर्तों की घोषणा भी कर सकती है।

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच

दिल्ली की निवासी

राशन कार्ड धारक

परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम

कौन नहीं होंगी पात्र?

जो महिलाएं पहले से सरकारी पेंशन ले रही हैं

आयकरदाता

सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं

जिनके पास चार पहिया वाहन है

आवेदन में क्या-क्या जानकारी देनी होगी?

पोर्टल पर आवेदन करते समय इन जानकारियों की जरूरत होगी:

आधार नंबर

आवेदिका का नाम, जन्म तिथि, लिंग

पिता/माता का नाम

वैवाहिक स्थिति

मोबाइल नंबर और ईमेल

वर्तमान पता और पिनकोड

आधार से जुड़ा बैंक खाता विवरण (IFSC कोड, बैंक का नाम व पता)

आवेदकों को एक स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form) भी भरना होगा।

कितनी महिलाओं को मिलेगा फायदा?

दिल्ली में करीब 1.7 लाख राशन कार्ड धारक हैं। अनुमान है कि 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है।सरकार ने योजना के लिए बजट भी मंजूर कर दिया है और पात्र महिलाओं के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।

बता दें, भाजपा ने शुरू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिछले साल 8 मार्च तक इस योजना को लागू करने का वादा किया था। हालांकि दिल्ली मंत्रिमंडल ने उसी दिन योजना को मंजूरी दे दी थी और 5,100 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया था, लेकिन खातों में धनराशि जमा करने की समय सीमा बीत चुकी थी।

