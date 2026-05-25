दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को हाजिरी के संबंध में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वे बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पहले जारी किए गए निर्देशों और बार-बार याद दिलाने के बावजूद कई कर्मचारी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

यह चेतावनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पिछले महीने व्यापार एवं कर विभाग के कार्यालय में किए गए औचक निरीक्षण के बाद आई है। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। इसके बाद सभी सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सचिव ने पिछले सप्ताह सभी विभाग के अध्यक्षों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि कर्मचारी इन आदेशों को गंभीरता से लें।

सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह देखा गया कि कई विभागों में अधिकारी अभी भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।” सूत्रों के मुताबिक नियमों का पालन न करने पर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद सभी कर्मचारियों, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, उनको सुबह 9:30 बजे तक कार्यालय में बायोमेट्रिक एंट्री और शाम 6 बजे तक एग्जिट दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, ईंधन बचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद दिल्ली सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय लागू किए हैं।

मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजने का आदेश

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रत्येक अधिकारी के औसत एंट्री टाइम की मासिक रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को निर्देश दिया गया कि वह रोजाना की उपस्थिति रिपोर्ट तैयार कर दोपहर 12 बजे तक मुख्य सचिव को भेजे।

मुख्य सचिव के ताजा निर्देशों के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी या तो नियमित रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं या निर्धारित समय के भीतर उपस्थिति नहीं लगा रहे हैं।

पीडब्लूडी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अगर उन्होंने अब तक बायोमेट्रिक सिस्टम में पंजीकरण नहीं कराया है तो तुरंत कराएं और रोजाना निर्धारित समय के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को ‘वर्क फ्रॉम होम’ का आदेश भी जारी किया गया है। बाकी दिनों में सभी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी।

कारपूलिंग अपनाने की सलाह दी

ईंधन की खपत और प्रदूषण कम करने के लिए पीडब्लूडी ने अधिकारियों को निरीक्षण, फील्ड विजिट और कार्यालय आने-जाने के दौरान कारपूलिंग अपनाने की सलाह दी है।

अधिकारियों को उद्घाटन कार्यक्रमों और अन्य सरकारी आयोजनों में इलेक्ट्रिक वाहन, कॉमन वाहन या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा डीजल चालित और ट्रैक्टर-माउंटेड पंपों की जगह इलेक्ट्रिक पंपों और स्थायी पंपिंग स्टेशनों के अधिक उपयोग पर जोर दिया गया है। साथ ही, अनावश्यक यात्रा कम करने के लिए वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है।