दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किन्नर समुदाय के पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से दिल्ली के पात्र किन्नर लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार के इस निर्णय से राजधानी के करीब 5,656 किन्नर व्यक्तियों को लाभ मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। किन्नर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना इसी सोच का हिस्सा है। इस पहल से समुदाय के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा शामिल होगा। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाली गंभीर बीमारियों और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को शामिल किया है।

लाभार्थी देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के अंतर्गत 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

यमुना की सफाई पर हजारों करोड़ खर्च, फिर भी नहीं घटा प्रदूषण

यमुना नदी के प्रदूषित होने का सवाल पिछले कई दशक से लगातार न केवल पर्यावरण संबंधी सार्वजनिक बहसों के केंद्र में रहा है, बल्कि हर चुनाव में यह अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए एक सुविधा का मुद्दा रहता है। इस नदी की सफाई के लिए अब तक सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए बहा दिए, लेकिन आज भी यह इस हालत में है कि इसका पानी नहाने तक के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। पढ़ें पूरी खबर।