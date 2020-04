Coronavirus Lockdown in Delhi: कोरोना वायरस से प्रभावित दिल्ली को लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिली है। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, बिजली कर्मचारियों और प्लंबरों को लॉकडाउन से राहत दी है। इसके अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने भी अपने आदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों, लैब टेक्नीशिय़न और वैज्ञानिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की अनुमति दे दी है।

राजधानी में आज से डिस्पेंसरी, क्लिनिक, वेटनरी हॉस्पिटल, पैथॉलोजी लैब और वैक्सीन मेडिसिन की बिक्री और सप्लाई की अनुमति दी गई है। सभी मेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिक, पैरा-मेडिकल स्टाफ और नर्स के अलावा हॉस्पिटल स्टाफ को हवाई यात्रा की भी अनुमति दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और वॉटर प्यूरिफायर मैकेनिकों को भी छूट दी है। नए आदेश में बुक स्टोर और इलेक्ट्रिक फैन की दुकानें भी खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में इन सभी को छूट के दायरे में रखा था, जिसे दिल्ली सरकार ने आज से लागू कर दिया है।

हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तीन मई तक लागू लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की संभावना है। यह जानकारी एक अधिकारियों ने दी। इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तीन घंटे तक चली बैठक में भी मिला।

पूरे घटनाक्रमों की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना है कि मई के मध्य में कुछ स्थानों के लिए सीमित आधार पर रेल और हवाई सेवा शुरू की जा सकती है लेकिन यह कोविड-19 के हालात पर निर्भर करेगा।

