दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च 2026 को दिल्ली का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार ने अपने 2026–27 के बजट में दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि पुरानी पानी की पाइपलाइनों को बेहतर बनाई जाए और पीने के पानी की सप्लाई और साफ-सफ़ाई पर ध्यान दिया जाए। दिल्ली सरकार का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और पूरे शहर में सभी लोगों तक पीने का साफ़ पानी पहुँचाना है।

पानी की बर्बादी रोकने पर जोर

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पानी की सप्लाई के नेटवर्क को बढ़ाने, पानी की बर्बादी कम करने और ट्रीटमेंट सुविधाओं को आधुनिक बनाने को प्राथमिकता दे रही है। इस योजना के तहत 12.7 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें और 172 किलोमीटर लंबी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइनें बिछाई जाएँगी। साथ ही, पानी की सप्लाई हर दिन 10 मिलियन गैलन (MGD) बढ़ाई जाएगी और इसके बाद 36 MGD और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने ‘नॉन-रेवेन्यू वॉटर’ (ऐसा पानी जिससे कोई कमाई नहीं होती) को कम करने का भी एक बड़ा लक्ष्य रखा है। ये अभी 45 प्रतिशत है और इसे घटाकर 15 प्रतिशत तक लाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार हर घर तक नल से पानी पहुँचाने के लिए भी काम कर रही है।

इस दिशा में एक अहम प्रोजेक्ट है चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तार, जिसके लिए 475 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से और इसके साथ होने वाले पाइपलाइन के कामों से लगभग 9 लाख घरों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। उत्तरी दिल्ली में वज़ीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा एक प्रस्तावित पानी के वितरण को बेहतर बनाने का प्रोजेक्ट 10 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा और इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक मदद मिल सकती है।

सीवेज ट्रीटमेंट पर सरकार का फोकस

साफ-सफ़ाई के मोर्चे पर सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को काफ़ी बढ़ाने की योजना बनाई है। इसे 707 MGD से बढ़ाकर 814 MGD तक किया जाएगा, और लंबे समय का लक्ष्य इसे 1,500 MGD तक पहुँचाना है। एक बड़े मास्टर प्लान के तहत ड्रेनेज (पानी की निकासी) के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार ने बताया कि कई इलाकों में काम पहले ही शुरू हो चुका है। बाढ़ से बचाव के उपायों पर 387 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें पांच विधानसभा क्षेत्रों में छोटे-छोटे बांध (माइक्रो-बैराज) बनाना भी शामिल है। आने वाले वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये और अलग से रखे गए हैं।

इन क्षेत्रों में बनेंगी नालियां

इसके अलावा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को 610 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस रकम का इस्तेमाल तिमारपुर, कैलाश नगर, किराड़ी और बवाना जैसे इलाकों में नई नालियाँ बनाने और पुरानी नालियों की मरम्मत करने के लिए किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य पानी की कमी, लीकेज और शहरी बाढ़ जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान करना है, विशेष रूप से दिल्ली के उन हिस्सों में जो इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और तेज़ी से फैल रहे हैं।

(यह भी पढ़ें- महिला समृद्धि योजना पर बड़ा ऐलान)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से प्रगति हो रही है। सीएम गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार का 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पढ़ें पूरी खबर