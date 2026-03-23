दिल्ली की जहरीली हवा को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली सरकार कई वर्षों से प्रयासरत है। पहले आप और अब रेखा गुप्ता की अगुआई बीजेपी सरकार दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इन्ही प्रयासों के तहत अब सरकार ने मद्रास आईआईटी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक नया शोध करने का फैसला लिया है।

इस शोध के तहत IIT मद्रास के वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सड़कों, फुटपाथों और टाइलों पर लगाने पर, “स्मॉग खाने वाली” फोटोकैटलिटिक कोटिंग्स हवा में मौजूद मुख्य प्रदूषकों को खत्म करके दिल्ली की ‘जहरीली’ हवा को साफ कर सकती हैं? इ्स बात का पता लगाने के लिए वे राजधानी की जहरीली हवा का एक आर्टिफिशियल मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।

बता दें कि यह शोध दिल्ली सरकार और आईआईटी मद्रास के छह महीने के कोलेबोरेशन का हिस्सा है, जो 13 मार्च को साइन किया गया है। कोलेबोरेशन इसलिए शुरू किया गया है ताकि जांच की जा सके कि यह जांचना कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाने वाली “स्मॉग-खाने वाली” फोटोकैटेलिटिक कोटिंग्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) जैसे प्रदूषकों को कम कर सकती हैं। ज्ञात हो कि ये दोनों ही शहरी वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं।

यह प्रोजेक्ट, जिसे दिल्ली सरकार से फंड मिला है और जिसकी अगुवाई IIT मद्रास के प्रोफेसर सोमनाथ सी रॉय कर रहे हैं, सबसे पहले लैब में टेस्ट से शुरू होगा। इसके बाद दिल्ली में फील्ड ट्रायल होंगे, हालांकि इन ट्रायल के लिए जगह अभी तय नहीं हुई है। रॉय ने कहा, “हमारे शुरुआती नतीजों के आधार पर, हम सुझाव देंगे, और दिल्ली सरकार तय करेगी कि यह पायलट प्रोजेक्ट किन जगहों पर किया जाएगा।”

पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस स्टडी से यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या ऐसी कोटिंग्स को पूरे शहर में सड़कों, इमारतों और दूसरी जगहों पर बड़े पैमाने पर लगाया जा सकता है। सिंह ने कहा, “इस स्टडी के जरिए, हमारा मकसद सड़कों, इमारतों और शहर की दूसरी जगहों पर ‘स्मॉग खाने वाली’ कोटिंग्स लगाने के सबसे अच्छे, लंबे समय तक चलने वाले और सस्ते तरीके खोजना है। अगर यह स्टडी ऐसे सबूतों वाले नतीजे दे पाती है कि ऐसी कोटिंग्स या मटीरियल NO₂ और दूसरे प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को कम कर सकते हैं, तो यह हमारे फायदे में होगा।”

रियल वर्ल्ड सिनेरियो बनाने के लिए, टीम एक कंट्रोल्ड स्मॉग वाला माहौल बनाने की प्लानिंग बना रही है। रॉय ने आगे कहा, “हम अपनी लैब में स्मॉग बनाएंगे।” “दिल्ली से मिले असल डेटा का इस्तेमाल करके—जिसमें ट्रैफिक के पैटर्न और प्रदूषण का स्तर शामिल है, हम वैसी ही स्थितियां दोबारा बनाएंगे और यह देखेंगे कि वह मटीरियल कैसा काम करता है।”

उन्होंने कहा कि इसका मकसद एक बहुत बड़ी, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो, शहरी समस्या को ऐसी चीज में बदलना है जिसे मापा जा सके। इसे हासिल करने के लिए, टीम सरकारी स्रोतों और सार्वजनिक प्रदूषण डिस्प्ले से इकट्ठा किए गए नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर के मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करके प्रदूषण के अलग-अलग हालात बनाएगी।

रॉय ने कहा, “हम रियल वर्ल्ड के डेटा के आधार पर स्मॉग के सैंपल तैयार करेंगे। फिर हम यह टेस्ट करेंगे कि ‘स्मॉग खाने वाली’ लेयर को प्रदूषण का स्तर सुरक्षित स्तर तक लाने में कितना समय लगता है।” इस प्रयोग का मुख्य मकसद टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO₂)-आधारित लेयर का मूल्यांकन करना है कि वे हवा में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को कैसे खत्म करती हैं। TiO₂ एक ऐसा मटीरियल है जो सूरज की रोशनी पड़ने पर रिएक्ट करता है।

रॉय ने कहा, “जब सूरज की रोशनी TiO₂ पर पड़ती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं जो सतह पर आ जाते हैं।” रॉय ने आगे कहा, “ये इलेक्ट्रॉन NO₂ जैसे प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे आसान एलिमेंट में तोड़ देते हैं।”

रॉय ने समझाया कि यह प्रक्रिया काफी हद तक वैसी ही है जैसे सोलर पैनल काम करते हैं, लेकिन बिजली बनाने के बजाय, TiO₂ ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शुरू करता है जो प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को खत्म कर देती हैं। उन्होंने कहा, “सिर्फ सूरज की रोशनी इन अणुओं को नहीं तोड़ सकती।”

इस बीच, सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर लागू होने वाले, साइंस बेस्ड सॉल्यूशन को बढ़ावा देने की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा बताया है। सिरसा ने कहा, “दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए नए-नए वैज्ञानिक समाधान खोजना बहुत जरूरी है।” मंत्री ने प्रदूषण से निपटने के ऐसे समाधान खोजने की तत्काल जरूरत पर भी जोर दिया, जो राजधानी के विकास की रफ्तार के साथ तालमेल बिठा सकें।

उन्होंने कहा, “दिल्ली की आबादी आस-पास के इलाकों से हो रहे शहरीकरण की वजह से तेजी से बढ़ रही है, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, हमारा मेन फोकस लोगों को साफ हवा मुहैया कराने पर है, और वह भी बिना किसी पूरी तरह से रोक लगाए।”

प्रोजेक्ट की योजना के मुताबिक, इस स्टडी में इसे लागू करने के कई तरीकों की जांच की जाएगी। इनमें कंक्रीट और डामर में TiO₂ (टाइटेनियम डाइऑक्साइड) मिलाना, इसे कोटिंग के तौर पर लगाना, और ऐसे पैनल बनाना शामिल है, जिन्हें सोलर पैनल की तरह ही छतों पर या स्ट्रीटलाइट्स पर लगाया जा सके।

रॉय ने कहा, “ये पैनल सीधे तौर पर आस-पास की हवा के संपर्क में आ सकते हैं। लंबे समय में, अगर इन्हें बड़े पैमाने पर लगाया जाए—खासकर उन इलाकों में जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है—तो इनका काफी असर देखने को मिल सकता है।” लेकिन, एक अहम बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को प्रदूषण का अकेला या एकमात्र समाधान नहीं माना गया है।

रॉय ने कहा, “यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। यह प्रदूषण को नियंत्रित करने के दूसरे उपायों की जगह नहीं लेगी, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करेगी।”

स्मॉग चैंबर के अंदर, रिसर्चर इस मटीरियल की जांच अलग-अलग तरह की रोशनी में करेंगे (जैसे—पूरी धूप, कम धूप, और यहां तक कि स्ट्रीटलाइट की रोशनी में भी) ताकि यह समझा जा सके कि दिल्ली के अलग-अलग मौसम और हालात में यह कैसा काम करता है। यह जांच इसलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली शहर में स्मॉग की वजह से धूप की रोशनी बहुत कम हो जाती है।

उन्होंने आगे कहा, “हम जानते हैं कि जब स्मॉग अपने चरम पर होता है, तो धूप की तेजी काफी कम हो जाती है; इसलिए हम अपनी जांच में इस पहलू को भी शामिल करेंगे।” रॉय ने कहा, “खुले माहौल में इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगेगा। लैब में हम गैसों को किसी सतह के संपर्क में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन असल दुनिया में हवा लगातार चलती रहती है।”

उन्होंने बताया कि इसलिए, इस स्टडी के बाद के चरणों में ‘हवा’ एक बहुत ही अहम पहलू साबित होगी। रॉय ने कहा, “हवा का मटीरियल पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हवा अपने साथ प्रदूषकों को उड़ाकर ले जाती है और उनकी जगह नए प्रदूषक ले आती है। इसलिए, मटीरियल और हवा के बीच की यह प्रक्रिया लगातार बदलती रहती है।”

हवा के अलावा, कुछ और चुनौतियां भी हैं। दिल्ली में धूल-मिट्टी का होना एक आम बात है; यह धूल-मिट्टी उन सतहों पर जम सकती है जिन पर यह मटीरियल लगाया गया है, जिससे उनकी असरदार क्षमता कम हो सकती है। उन्होंने कहा, “धूल, रोशनी और प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के संपर्क—दोनों को रोक सकती है। इसलिए, समय-समय पर इसकी सफाई करना—शायद महीने में एक बार—जरूरी होगा।”

हालांकि, यह सामग्री अपने आप में स्थिर है और काफी सस्ती भी है। रॉय ने बताया, “TiO₂ रेत की तरह ही, रासायनिक रूप से बहुत स्थिर होती है। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है और इससे निर्माण की लागत में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती।” लेकिन, इसकी लागत का अनुमान लगाने से पहले, इस अध्ययन में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि इस सामग्री की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए, इसे सड़क के तारकोल के साथ कैसे मिलाया जा सकता है या कोटिंग के रूप में कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, “हमें सबसे पहले TiO₂ की सैचुरेशन को ऑप्टिमाइज करना होगा, तभी हम लागत का हिसाब लगा पाएंगे।”

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