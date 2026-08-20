Weather Forecast Delhi NCR: गुरुवार शाम को दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही राजधानी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई थी। IMD ने अगले दो दिनों तक दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

IMD के अनुसार, शुक्रवार 21 अगस्त को दिल्ली में बादल छाए रहने के संभावना है। राजधानी और आसपास के इलाकों में सुबह और दोपहर के समय हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद रात में भी हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कुछ ऐसा ही अनुमान शनिवार 22 अगस्त के लिए जताया है।

राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में कल छिटपुट बारिश और गरज-चमक व आंधी चलने की संभावना है। शनिवार को इस क्षेत्र में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। पश्चिम राजस्थान में कल मौसम शुष्क रह सकता है जबकि शनिवार और रविवार को एकाध स्थान पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है।

हरियाणा और चंडीगढ़ का मौसम कैसा रहेगा?

IMD ने हरियाणा और चंडीगढ़ में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। 22 अगस्त शनिवार को हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा?

पश्चिमी यूपी में शुक्रवार को काफी स्थानों पर बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। बात पूर्वी यूपी की करें तो यहां छिटपुट स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।

इसी तरह शनिवार को यूपी वेस्ट छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने जा अनुमान है जबकि पूर्वी यूपी में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है।

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