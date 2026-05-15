दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस लगातार जांच कर रही है। घटना से संबंधित नवीनतम जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में मंगलवार तड़के चलती स्लीपर बस में कथित तौर पर दो लोगों द्वारा दुष्कर्म की शिकार हुई महिला सरस्वती विहार बस स्टैंड से बस में सवार हुई थी। पुलिस के अनुसार यह बस स्टैंड कई सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है।

पुलिस ने बताया कि जिस समय महिला रात करीब 12 बजे बस में चढ़ी, वहां पास में एक पीसीआर वैन भी खड़ी थी। वहीं, लगभग 7 किलोमीटर लंबे जिस रास्ते से बस गुजरी वहां भी जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, बस सरस्वती विहार से दीपाली चौक मेट्रो स्टेशन की ओर जाती दिखाई दी और फिर मंगोलपुरी फ्लाईओवर पर चढ़ी। इसके बाद बस पीरागढ़ी की ओर मुड़ी और पीरागढ़ी व उद्योग नगर मेट्रो स्टेशनों के पास से होकर गुजरी।

पुलिस के मुताबिक बस को नांगलोई रेलवे रोड तक पहुंचने में करीब 45 मिनट लगे। इसके बाद नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास बस करीब डेढ़ घंटे तक खड़ी रही। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान महिला के साथ कथित दुष्कर्म किया गया। नांगलोई रेलवे स्टेशन, नांगलोई पुलिस स्टेशन और आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी कार्यालय से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है।

करीब रात 2:30 बजे महिला सीसीटीवी कैमरों में बस से उतरते हुए दिखाई दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “महिला ने इसके बाद पीसीआर हेल्पलाइन पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उसे नांगलोई पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई।”

गौरतलब है कि पीड़िता जो सेक्स वर्कर बताई जा रही है, उसकी शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना वाली रात वो ई-रिक्शा का इंतजार कर रही थी। तभी करीब रात 12:15 बजे बिहार नंबर की बस उसके पास आकर रुकी। महिला ने आरोप लगाया कि बस में मौजूद एक व्यक्ति ने उससे बातचीत की। प्राथमिकी के मुताबिक महिला ने कहा, “मैंने उनसे कहा कि मैं 3,000 रुपये लूंगी। वे मान गए। लेकिन जब मैं बस में चढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी रात रुकने के लिए सिर्फ 1,500 रुपये देंगे। मैंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बस चला दी और मुझे उतरने नहीं दिया।”

महिला के अनुसार बस नांगलोई रेलवे रोड के पास जाकर रुकी। उसने आरोप लगाया, “जिस शख्स ने मुझे पैसे देने की बात कही थी वह मुझे बस की पिछली सीट पर ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसने दूसरे आदमी को बुलाया और उसने भी मेरे साथ जबरदस्ती की।” शिकायत में महिला ने कहा, “मेरे पति टीबी के मरीज हैं। वो फिलहाल बेरोजगार हैं। परिवार चलाने के लिए मैंने सेक्स वर्कर के तौर पर काम करना शुरू किया।”

महिला के पति ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे पत्नी का फोन आया था। उन्होंने कहा, “उसने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो दो महिला पुलिसकर्मी उसे कोर्ट ले गईं। पुलिस ने बाद में मुझे पूरी घटना के बारे में बताया।” पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी ड्राइवर उमेश और सहयोगी रामेंद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वे नांगलोई बस स्टैंड से सवारी लेने जा रहे थे, तभी सरस्वती विहार बस स्टैंड से महिला को बस में बैठाया गया।

जानकारी अनुसार बस महिला को लेकर करीब 7 किलोमीटर तक चली और नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास रेलवे रोड पर जाकर रुकी। वहीं खड़ी बस में दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर महिला से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे बस से उतार दिया गया, जिसके बाद उसने नांगलोई थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि बस पर दिल्ली और बिहार में ट्रैफिक नियम उल्लंघन के 80 से अधिक चालान जारी हो चुके हैं। डीसीपी विक्रम सिंह ने कहा, “हम चालानों की भी जांच कर रहे हैं। मामले की जांच तेजी से पूरी कर जल्द चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश की जा रही है।”