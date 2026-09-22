दिल्ली के कालकाजी इलाके में आस्था कुंज पार्क में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें मुख्य अभियुक्त आसिफ को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा। उसके पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। मंगलवार शाम तक पुलिस ने 2 और आरोपियों को पकड़ लिया।

21 सितंबर की शाम को आस्था कुंज पार्क में एक नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने CCTV फुटेज और टेक्निकल इनपुट की जांच के बाद तीनों आरोपियों, आसिफ, हेमंत और उसके छोटे भाई मुकेश को अरेस्ट किया। इसमें से आसिफ को हाफ एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट किया गया।

दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस को नोटिस भेजा है और अब तक की कार्रवाई की पूरी डिटेल मांगी है। DCW ने इस मामले में तेजी से और सख्त कार्रवाई की भी मांग की और कहा कि आयोग लड़की की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच पर नजर रखेगा।

हेमंत और मुकेश तक कैसे पहुंची पुलिस?

वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मंगलवार को इस केस में रैपिड एक्शन लेते हुए न सिर्फ आसिफ को हाफ एनकाउंटर में पकड़ लिया बल्कि हेमंत और उसके छोटे भाई मुकेश को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि एक आरोपी को पहले भी महिलाओं को परेशान करने के आरोप में जिम से निकाला जा चुका है। पुलिस हेमंत और मुकेश तक सीसीटीवी जांच के आधार पर पहुंच सकी।

आसिफ को पुलिस ने अमर कॉलोनी में घेरा

हेमंत और मुकेश तक पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस ने आसिफ को अमर कॉलोनी से गिरफ्तार किया। दरअसल, पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीमें गठित की थीं। पुलिस ने पार्क और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज की जांच की। लड़की और उसके दोस्त के दिए गए टेक्निकल इनपुट से पुलिस को शक के घेरे में आए लोगों की पहचान करने में मदद मिली। इसके बाद पुलिस को इनपुट मिला कि आसिफ अमर कॉलोनी इलाके में आएगा।

पुलिस की जवाबी फायरिंग में आसिफ को लगी गोली

साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की एक टीम ने जाल बिछाया और उसे अमर कॉलोनी में घेर लिया। पुलिस ने आसिफ को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस की टीम पर तीन राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली हेड कांस्टेबल राजेश की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। राजेश ने जवाब में दो राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक आसिफ के दाहिने पैर में लगी। इसके बाद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया और AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

क्या है पूरी घटना?

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह घटना 21 सितंबर शाम की है जब एक 16-17 साल की लड़की अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर गई थी। मंदिर से बाहर आने के बाद इन्होंने पार्क में घूमने का प्लान बनाया। इसके बाद शाम 7.30 बजे गेट नंबर 7 से यह दोनों आस्था कुंज पार्क में घुसे और एक खाली बेंच देखकर वहां बैठ गए। तभी 25 से 30 साल के तीन युवक वहां आए और उनसे पूछताछ शुरू कर दी।

लड़की से चाकू और पिस्टल दिखाकर किया गैंगरेप

आरोपियों ने इस दौरान खुद को पुलिसवाला बताया और कानूनी एक्शन की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने लड़की को उसके दोस्त से अलग किया और उसे पार्क के एक सुनसान हिस्से में ले गए। इस दौरान आसिफ ने लड़की को पिस्टल और चाकू दिखाकर धमकाया। तीन में से एक ने लड़के को कुछ दूरी पर पकड़कर रखा और दो लोगों ने लड़की के साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया और लड़की के साथ मारपीट भी की। आरोपियों ने पार्क से भागने से पहले लड़की और उसकी दोस्त को धमकाया। रात 8.45 बजे: लड़की के दोस्त ने पुलिस को कॉल कर घटना की सूचना दी। पुलिस की एक टीम पार्क पहुंची और दोनों के बयान दर्ज कर लड़की को AIIMS जांच के लिए ले जाया गया।

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IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनके माता-पिता ने मंगलवार को मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचकर जल्द जांच पूरी करने और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे ने आरोप लगाया कि उनका बेटा करीब तीन महीने से मानसिक प्रताड़ना और जातिगत टिप्पणियों का सामना कर रहा था। उन्होंने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे का नाम लेते हुए दोनों की गिरफ्तारी की मांग की। ये आरोप साहिल के परिवार ने लगाए हैं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…