दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ स्लीपर बस के अंदर कथित तौर पर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पीड़िता 11वीं कक्षा की छात्रा है और मैनपुरी से नोएडा में अपनी कजिन से मिलने जा रही थी। यह घटना 4 अगस्त की रात की बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश के दौरान छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। वहां उसने एक खाली स्लीपर बस को रुकने का इशारा किया। आरोप है कि बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने उसे बस में बैठने की पेशकश की।

पुलिस के अनुसार, बस में सवार होने के बाद दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर छात्रा के साथ गैंगरेप किया और उसे धमकी दी। इसके बाद आरोपी उसे कश्मीरी गेट के पास छोड़कर फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बस को भी जब्त कर लिया है। बस की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि मामले से जुड़े सबूत जुटाए जा सकें। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है।