दिल्ली बनेगा खालिस्तान… कई मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर लिखे गए देश विरोधी नारे, G20 से पहले राजधानी में माहौल खराब करने की साजिश

दिल्ली के पांच मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद वाले नारे लिखे गए हैं। ये साजिश उस समय सामने आई है जब राजधानी जी20 समिट की तैयारी में लगी है।

दिल्ली में खालिस्तानी साजिश (ANI)

दिल्ली में जी20 समिट की तैयारी जोरों पर चल रही है, कई विदेशी मेहमान राजधानी में आने वाले हैं। अब उस बड़े कार्यक्रम से पहले देश विरोधी तत्वों ने राजधानी में माहौल खराब करने की साजिश शुरू कर दी है। दिल्ली के पांच मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद वाले नारे लिखे गए हैं।

