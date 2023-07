Delhi Flood: दिल्ली में फिर बाढ़ का खतरा, कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित, मदद के लिए 60 टीमें तैयार

Delhi Yamuna Level: दिल्ली में यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 7 बजे यमुना का स्तर 206.56 मीटर तक पहुंच गया। नोएडा में भी कुछ इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

दिल्ली में बाढ़ के हालात (Source- PTI)

