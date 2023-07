Delhi Flood: खाने की आस… लंबी कतारों में होता इंतजार, तस्वीरों में कैद रिलीफ कैंप का संघर्ष

जिस खाने को लेकर आम लोग आश्वसत रहते हैं, वहां पर जा पता चला कि कई लोगों को वो भी मुश्किल से नसीब हो रहा है।

दिल्ली बाढ़ से संघर्ष करते लोग

दिल्ली में बाढ़ से हालात खस्ता चल रहे हैं। यमुना का जलस्तर जरूर खतरे के निशान से कुछ नीचे आ गया है, लेकिन जो पानी भर चुका है, उसके निकलने में काफी समय जाने वाला है। अभी भी आम लोगों का राजधानी में जीवन पटरी पर नहीं आ पाया है। निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उनका संघर्ष तो अलग ही चल रहा है। रिलीफ कैंप से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि लोग परेशान है, बेबस हैं और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली बाढ़ से परेशान लोगों की आपबीती इंडियन एक्सप्रेस ने लोगों के उसी संघर्ष को समझने के लिए मयूर विहार में बने रिलीफ कैंप का दौरा किया। जिस खाने को लेकर आम लोग आश्वसत रहते हैं, वहां पर जा पता चला कि कई लोगों को वो भी मुश्किल से नसीब हो रहा है। उन्हें गर्मी में काफी देर तक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। जो तस्वीरें सामने कैमरे में कैद हुई हैं, उनमें लोगों के चेहरे पर मायूसी साफ देखने को मिल रही हैं। दिन हो या रात, लोग बस कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। कुछ जगहों से तो ऐसी भी खबरें आई थीं कि लोग लेट हो गए तो उन्हें खाना नहीं मिल पाया। उस वजह से रिलीफ कैंप के बाहर ही जमकर बवाल भी देखने को मिला था। खैर कुछ शिकायतों के बद उस स्थिति को जमीन पर दुरुस्त कर लिया गया और अब धीरे-धीरे स्थिति को सामान्य करने पर जोर दिया जा रहा है। मयूर विहार में बने रिलीफ कैंप की ये तस्वीरें देखें- Express Photo by Tashi Tobgyal Express Photo by Tashi Tobgyal Express Photo by Tashi Tobgyal Express Photo by Tashi Tobgyal अभी के लिए दिल्ली बाढ़ पर एक तरफ लोगों का संघर्ष जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर चल रही है। दिल्ली सरकार बीजेपी पर हमलावर है तो दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल को फेल बता रही है। इस सियासत में पिस वो आम आदमी रहा है जिसने अपने घर भी खो दिया है और वो बिना काम किसी रिलीफ कैंप में बैठ जिंदगी सामान्य होने का इंतजार कर रहा है।

