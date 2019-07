विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बुधवार को 2019-20 के लिए नयी बिजली दरें घोषित कीं। इसके तहत मीटर के तय किराये (फिक्स्ड चार्ज) को कम किया गया है। इसके अलावा पांचवें साल लगातार 400 यूनिट खपत तक बिजली के दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। फिक्स्ड चार्ज कम करने से घरेलू श्रेणी के सभी ग्राहकों को बिजली बिल में 750 रुपये तक की बचत होगी। डीईआरसी के चेयरमैन न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एस. एस. चौहान ने कहा कि नयी दरें एक अगस्त से लागू होंगी।

नयी दरों के मुताबिक दो किलोवाट के मीटर का किराया 125 रुपये से घटाकर 20 रुपये, दो किलोवाट से पांच किलोवाट का 140 रुपये से 50 रुपये और पांच किलोवाट से 15 किलोवाट के मीटर का किराया 175 रुपये से कम करके 100 रुपये कर दिया गया है।घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में 1,200 यूनिट प्रतिमाह से अधिक व्यय करने वालों के लिए बिजली की दर मौजूदा पौने आठ रुपये के बढ़ाकर आठ रुपये प्रति यूनिट कर दी गयी है।डीईआरसी के अधिकारियों ने बताया कि नयी दरें लागू होने के बाद घरेलू श्रेणी के ग्राहकों को बिजली बिल पर 105 रुपये से 750 रुपये तक प्रति माह बचत होगी।

गैर-घरेलू श्रेणी में तीन किलो वाट से अधिक के व्यय की मौजूदा दर को आठ रुपये से बढ़ाकर साढ़े आठ रुपये प्रति यूनिट किया गया है। वहीं तीन किलो वाट से कम खपत वाले छोटे दुकानदारों के लिए एक नयी उप-श्रेणी बनायी गयी है। इनके लिए बिजली की दर को साढ़े आठ रुपये के बजाय छह रुपये प्रति यूनिट रखा गया है।

चौहान ने कहा, ‘‘ बिजली की दरों और तय किराये में मामूली फेरबदल किया गया है। दरों को इस तरह संतुलित किया गया है कि यह समाज के हर तबके की जरूरत को पूरा करे।’’ प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशनों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी बिजली दरों को कम किया गया है। इसके लिए बिजली दरें चार रुपये से साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट रखी गयी हैं।

फिक्स्ड चार्ज कम करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि लगातार पांचवें साल दिल्लीवासियों को बिजली दरों में राहत मिली है। केजरीवाल ने लिखा है कि देशभर में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है।

Congratulations Delhi

For fifth consecutive year NO electricity tariff hike. On the contrary, for fifth consecutive yr, tariffs reduced. Delhi has lowest electricity tariffs in the country now

And Del is the only place in India wid 24×7 electricity

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 31, 2019