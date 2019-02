दिल्ली के होटल में लगी आग की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएमओ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जाहिर की गई है, वहीं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की गई है।

Deeply saddened by the loss of lives due to a fire at Karol Bagh in Delhi. I convey my condolences to the families of those who lost their lives. May the injured recover soon: PM @narendramodi