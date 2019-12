Delhi Fire broke out, Anaj Mandi Rani Jhansi Road: देश की राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड के फिल्मिस्तान इलाके में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अब तक इस हादसे में करीब 35 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आग इलाके की अनाज मंडी में लगी है। करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस घटना से इलाके में हड़ंकप मच गया।

एम्स के इमर्जेंसी वॉर्ड में भी लग गई थी आग : पिछले अगस्त में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भीषण आग लग गई थी। आग शाम करीब 5 बजे इमर्जेंसी वॉर्ड के पास टीचिंग ब्लॉक की पहली और दूसरी मंजिल पर लगी। बाद में आग पांचवीं मंजिल तक फैल गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन इमर्जेंसी वॉर्ड में लगी आग से मरीजों को खतरा हो सकता था। इसकी वजह से मरीजों को दूसरे वॉर्ड में शिफ्ट करना पड़ा था।

#Delhi: 32 people dead in fire incident at Rani Jhansi Road, says Delhi Police pic.twitter.com/bSFKc98btO

— ANI (@ANI) December 8, 2019