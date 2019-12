राष्ट्रीय राजधानी में रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी स्थित एक मकान में रविवार (08 दिसंबर) की सुबह आग लगने की घटना में 35 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की जानकारी सुबह पांच बजकर 22 मिनट पर मिली जिसके बाद दमकल की 30 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया।

#Delhi: 32 people dead in fire incident at Rani Jhansi Road, says Delhi Police pic.twitter.com/bSFKc98btO