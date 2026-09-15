दिल्ली के भाजपा नेता सुनील कुमार ने मुंडका के भाजपा विधायक गजेंद्र दराल और उनके सहयोगियों के खिलाफ कंझावला थाने में एससी/एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि विधायक और उसके सहयोगियों ने मिलकर उनके साथ रातभर मारपीट की।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुनील कुमार ने शिकायत में यह भी कहा कि विधायक गजेंद्र दराल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया और जातिसूचक अपशब्द कहे।

Delhi | A case has been registered under the provisions of the BNS, Arms Act, and SC/ST Act following a complaint by BJP Mandal President Sunil Kumar. The FIR has been registered against unidentified accused persons, with the name of BJP MLA Gajendra Daral also mentioned in the… — ANI (@ANI) September 15, 2026

कई साथियों के साथ मिलकर पीटा

शिकायत के मुताबिक, 10 सितंबर को दीपक माथुर के कराला स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दी।

10 सितंबर शाम की है घटना

भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार ने शिकायत में कहा कि वे भाजपा के वार्ड 32 के मंडल अध्यक्ष हैं। 10 सितंबर की शाम 7.50 बजे विधायक गजेंद्र दराल ने उनके मोबाइल पर कॉल कर वार्ड की वोटिंग को लेकर दीपक माथुर के कार्यालय आने को कहा। उन्होंने कहा कि फोन बंद न करें क्योंकि उनकी एआरओ के साथ मीटिंग है।

शिकायत में आगे कहा गया, “सुनील कुमार अपने एक साथी के साथ करीब 8.10 के आसपास कार्यालय पहुंचे। वहां दीपक माथुर, विधायक गजेंद्र दराल, विवेक, दीपक का भांजा अमित माथुर और 4 से 5 अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। दीपक ने विधायक के कहने पर अमित माथुर को बुलाया।”

गेट बंद कर पीटा गया

आगे बताया गया, “उसके आते ही कार्यालय का गेट बंद करवा दिया गया। इसके बाद अमित माथुर ने उनसे मारपीट शुरू कर दी और जातिसूचक गालियां दी।”

आरोप है कि विधायक गजेंद्र ने भी उन्हें गालियां देते हुए पाइप व बेल्ट से पीटा। उनको 8-10 लात गुप्तांगों पर भी मारी गई। यह मारपीट रातभर जारी रही।

दो से तीन बार हुए बेहोश

शिकायतकर्ता 2 से 3 बार बेहोश हुए। रात में संतोष कौशिक और शालू शर्मा को जब चोट दिखाई तो उनके जाने के बाद दोबारा मारपीट की गई। इसके बाद सुनील कुमार को 11 सितंबर सुबह करीब 5.15 बजे छोड़ा गया। जाते-जाते आरोपियों ने उन्हें धमकाया कि अगर किसी से शिकायत की तो जान से मार देंगे और लाश भी किसी को नहीं मिलेगी।

कई धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने शिकायत मिलने पर बीएनएस की धाराएं 115(2), 127(2), 140(3), 140(4) 351(2), 61(2) और 3(5), आर्म्स एक्ट की धारा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह जांच इंस्पेक्टर किशन कुमार यादव को दी गई है। यह FIR अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें शिकायत में बीजेपी विधायक गजेंद्र दराल का नाम भी शामिल है।

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने CJP प्रदर्शनकारी से कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट के इस आदेश से उन्हें फिलहाल राहत मिली है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर अपना आदेश 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें