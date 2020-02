राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार (8 फरवरी, 2020) को विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए लाखों लोग अपने घरों से निकले और वोट डाला। चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। इसी बीच भाजपा की कर्नाटक इकाई के ट्विटर हैंडल से मतदान के लिए लाइन में लगीं मुस्लिमों महिलाओं का वीडियो शेयर कर मजाक उड़ाया गया। रविवार दोपहर किए ट्वीट में लिखा गया, ‘कागज नहीं दिखाएंगे हम… कागज संभाल कर रखना, आपको एनपीआर में फिर दिखाने की जरुरत होगी।’ बता दें कि ट्वीट का हिंदी भाग नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में प्रमुखता से इस्तेमाल होने वाला नारा है।

आलोचकों का मानना है कि सीएए के बाद जब एनआरसी अमल में लाया जाएगा तो ये लाखों वास्तविक मुस्लिम निवासियों के उत्पीड़न का कारण बन सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देशभर में एनआरसी लागू करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 4 फरवरी, 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के लिए एनआरसी तैयार करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।’ नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है?

“Kaagaz Nahi Dikayenge Hum” ! ! !

Keep the documents safe, you will need to show them again during #NPR exercise.#DelhiPolls2020 pic.twitter.com/bEojjeKlwI

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 8, 2020