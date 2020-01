Delhi Elections 2020: दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। इस गाने को आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ‘लगे रहो केजरीवाल’ नाम से बनाया गया यह कैंपेन सॉन्ग करीब 2 मिनट 53 सेकेंड का है। इस गाने में बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और औरतों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कैंपेन सॉन्ग में अरविंद केजरीवाल के जुझारू व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश भी की गई है।

पार्टी के इस कैंपेन सॉन्ग को ट्विटर पर कई लोगों ने देखा और सुना है तथा अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। गौरव बग्गा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ‘मार्केटिंग पर जनता के काफी पैसे बर्बाद किये जा रहे हैं।’ एक यूजर ने इसपर मौज लेते हुए लिखा कि ‘सारी दिल्ली बोले भाग भाग पलटीमार..तुम किसी के सगे नही हो केजरीवाल।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘केजरीवाल जी कन्हैया कुमार की फाइल क्यों दबा रखी है?? उस पर साइन करो। और पुलिस को अपना काम करने दो। नक्सलियों का संरक्षण करना बंद करो। बाकी वैसे भी मुफ्तखोरों के अलावा तुम्हें कोई वोट नहीं देगा।’

Lage Raho Kejriwal…

Releasing our campaign song for the upcoming Delhi elections.#LageRahoKejriwal pic.twitter.com/Sm0P21wsDW

— AAP (@AamAadmiParty) January 11, 2020