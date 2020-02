वोटिंग से पहले बजरंग बली की शरण में अरविंद केजरीवाल, पत्नी समेत सीपी पहुंचे मत्था टेकने

दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 के लिए शनिवार यानी 8 फरवरी को मतदान होना है। इससे ऐन पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पत्नी सुनीता संग दर्शन करने पहुंचे।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजरंग बली की शरण में पहुंचकर मत्था टेका और जीत की कामना की। वही, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी कालिका जी में भगवान हनुमान के सामने पूजन-अर्चन किया।

बता दें कि दिल्ली की सत्तर विधानसभा सीटों पर आठ फरवरी को मतदान होना है। चुनाव के परिणाम 11 फरवरी को आएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल हैं। जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।

Delhi CM Arvind Kejriwal offered prayers at Hanuman Temple in Connaught Place and BJP Delhi Chief Manoj Tiwari offered prayers at Hanuman Temple in Kalkaji. Voting for the Assembly Election to be held tomorrow. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/y4yLU9HQGH

— ANI (@ANI) February 7, 2020