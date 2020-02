दिल्ली विधानसभा चुनावों में संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे छाए हुए हैं। बीते दिनों केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने देश के गद्दारों को गोली मारने वाले नारे लगवाए थे, अब एक बार फिर उन्होंने शाहीन बाग के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे आते ही शाहीन बाग भी साफ होना शुरू हो जाएगा।

एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि “शाहीन बाग के धरने प्रदर्शन को सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन 11 फरवरी को नतीजे आते-आते ही शाहीन बाग भी साफ होना शुरू हो जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।”

बता दें कि अनुराग ठाकुर ने बीते दिनों एक जनसभा के दौरान विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अनुराग ठाकुर पर कुछ दिनों के लिए प्रचार करने पर रोक भी लगी थी। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के रिठाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपने भाषण के दौरान लोगों से नारे लगवाए थे।

इन नारों में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ‘देश के गद्दारों को गोली मारो’। अनुराग ठाकुर के इस बयान ने उस वक्त तूल पकड़ लिया था, जब इसके तुरंत बाद ही एक नाबालिग ने जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर गोली चला दी थी। इस हमले में एक छात्र घायल हुआ था।

वहीं इसके साथ ही एक अन्य युवक ने शाहीन बाग इलाके में भी फायरिंग कर दी थी। इसके बाद अनुराग ठाकुर के बयान पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जतायी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उनके कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी।

#WATCH Union Minister and BJP leader Anurag Thakur says, “11 Feb ko nateeje aate -aate hi Shaheen Bagh bhi saaf hona shuru ho jaayega iska mein aapko vishwaas dilata hun”. #DelhiElections pic.twitter.com/U7dkOVuYQJ

— ANI (@ANI) February 4, 2020