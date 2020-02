Delhi Election 2020: दिल्ली चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बावजूद मजनूं का टीला इलाके में कांग्रेस और आप कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने मौके पर एक आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का प्रयास किया।

इसके साथ ही लांबा के समर्थक भी उस शख्स पर टूट पड़े। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आप कार्यकर्ता को भीड़ के चंगुल से बचाते हुए खींच कर मौके से अलग ले गए।

इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी उखड़ गए और इससे कुछ देर के लिए कांग्रेस और आप कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी की स्थिति बन गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है।

#WATCH Delhi: Scuffle breaks out between AAP and Congress workers near Majnu ka Teela, Congress candidate Alka Lamba tries to slap an AAP worker. AAP leader Sanjay Singh has said the party will complain to Election Commission. #DelhiElections2020 (note: abusive language) pic.twitter.com/l5VriLUTkF

— ANI (@ANI) February 8, 2020