दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन कर रहे हैं। नामांकन से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केजरीवाल ने नामांकन से पहले अपने घर से निकलते हुए अपने माता-पिता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद केजरीवाल ने वाल्मिकी मंदिर जाकर मत्था टेका और इसके बाद रोड शो शुरू किया। केजरीवाल के रोड शो में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे।

रोड शो के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल एक खुली जीप में पत्नी, बेटे, बेटी और माता-पिता के साथ सवार हुए। रोड शो के दौरान केजरीवाल खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। केजरीवाल का रोड शो पंचकुइयां रोड से कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल से पटेल चौक तक हुआ।

रोड शो से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि ‘भगवान वाल्मिकी का आशीर्वाद लिया और दिल्ली के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थन की।’ केजरीवाल ने बताया कि ‘नई दिल्ली के ऐतिहासिक वाल्मिकी मंदिर से आम आदमी पार्टी के कई पड़ावों की शुरूआत हुई। 2013 में हमने राजनीति साफ करने के लिए पहली बार झाड़ू उठायी थी। आज एक बार फिर भगवान वाल्मिकी का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन भरने जाऊंगा।’

Delhi: Delhi CM and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal leaves from his residence, to file nomination from New Delhi constituency today. pic.twitter.com/NtJcULPsNb

— ANI (@ANI) January 20, 2020