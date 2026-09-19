दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी किए हैं।

नोटिस अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके बेटे पुलकित केजरीवाल और उनके माता-पिता गोबिंद राम केजरीवाल व गीता देवी को जारी किए गए हैं।

अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली-40 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। दिल्ली निर्वाचन आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के ‘पार्ट-51, केजी मार्ग’ के 110 मतदाताओं को SIR के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के पांच सदस्यों के नाम भी शामिल हैं।

The office of Delhi’s Chief Electoral Officer has issued notices under the SIR process to AAP convenor and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his family.



Notices have been issued to Arvind Kejriwal, his wife Sunita Kejriwal, his son Pulkit Kejriwal, and his parents,… pic.twitter.com/yLqjhgqosa — ANI (@ANI) September 19, 2026

आम आदमी पार्टी ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ भगवान को खुश रखने के लिए हो रहा है? @ECISVEEP, यह कैसे संभव है कि दिल्ली के तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम दिल्ली की मतदाता सूची से गायब हैं?”

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं की सूची में उनका नाम सामने आया था। उनके विवरण और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, उनकी मतदाता सूची को मान्य कर दिया गया है और उन्हें एसी-14 (शालीमार बाग) के लिए अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जिसे 4 नवंबर, 2026 को प्रकाशित किया जाना है।

ये नोटिस दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) 2026 अभ्यास के बीच जारी किए गए हैं। 31 अगस्त को प्रकाशित दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची से लगभग 47.6 लाख नाम हटा दिए गए थे, लेकिन प्रभावित लोगों में से केवल कुछ ही लोगों ने अब तक पुनः शामिल होने के लिए फॉर्म 6 जमा किया है।

मसौदा सूची के खिलाफ दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 30 सितंबर तक खुली रहेगी।

मतदाता सूची के मसौदे में 97.5 लाख मतदाता शामिल हैं, जबकि जून में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभ्यास शुरू होने के समय दिल्ली में 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे।

आंकड़ों से पता चला कि 15 सितंबर तक फॉर्म 6 के 62,583 आवेदन जमा किए गए थे, जिनमें पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा शामिल किए जाने के आवेदन भी शामिल थे। 16 सितंबर तक यह संख्या बढ़कर 68,043 हो गई।

दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए 47.6 लाख मतदाताओं को घर-घर जाकर किए गए सत्यापन अभियान के बाद अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट और अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से लगभग 43.3 लाख को अनुपस्थित या स्थानांतरित के रूप में चिह्नित किया गया, जबकि लगभग 2.8 लाख को मृत और 1.4 लाख को डुप्लिकेट प्रविष्टियों के रूप में वर्गीकृत किया गया।

‘हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है’, राहुल गांधी ने बताया कौन छह लोग चलाते हैं देश का सिस्टम

राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। यह सिस्टम क्या है? देश पर सिस्टम का कब्जा है। सिस्टम में अलग-अलग लेयर(परते) हैं। टॉप लेबल पर यह छह लोग बैठे हैं। सिस्टम को चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, धमकाने का काम, स्टूडेंट को मारने का काम, कील वाली लाठी के साथ मारने का काम, पैलेट गन से मारने का काम अमित शाह जी चलाते हैं, वह इसे लगाते कराते हैं। पढ़ें पूरी खबर।