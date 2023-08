Delhi Earthquake: दिल्ली-NCR में 5.8 तीव्रता का तेज भूकंप, कश्मीर में भी हिली धरती, घर से बाहर निकले लोग

दिल्ली- NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।

दिल्ली एनसीआर में भूकंप

दिल्ली- NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए है। भूकंप का केंद्र हिंद कुश्त वाला इलाका रहा और इसकी तीव्रत 5.8 मापी गई है। सबसे तेज झटके जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में महसूस किए गए, वहीं दिल्ली-एनसीआर में भी धरती तेज हिली। बताया जा रहा है कि 9 बजकर 34 मिनट पर ये भूकंप आया और इसके दस्तक देते ही लोग काफी डर गए। जानकारी मिली है कि दिल्ली-एनसीआर में लोग तुरंत अपने घर से बाहर निकल गए। अभी तक किसी भी तरह की जान-माल की हानी की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में डर है। इससे पहले भी दिल्ली में तेज भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, राजधानी क्योंकि हाई रिस्क जोन में आती है, ऐसे में यहां पर बड़े संकट का खतरा हमेशा बना रहता है।

