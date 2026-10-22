दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा की संख्या घटाकर 2.5 लाख करने का प्रस्ताव दिया है। अनुमान के मुताबिक वर्तमान में राजधानी की सड़कों पर चलने वाले ई-रिक्शों की संख्या 4.5 लाख से 5 लाख के बीच है। हालांकि, विशेषज्ञों और ई-रिक्शा संगठनों का कहना है कि सिर्फ संख्या घटाने से जाम और सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या दूर नहीं होगी। इससे कई चालकों की रोजी-रोटी भी छिन सकती है।

दिल्ली सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने, जाम कम करने और ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत हर ई-रिक्शा के लिए डिजिटल ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्र (ईसीसी) लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने योजना लागू करने से पहले आम लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं।

ई-रिक्शा संगठनों ने दिल्ली सरकार से मिलने की तैयारी की है। वे मांग करेंगे कि ई-रिक्शा की संख्या सीमित करने से जिन चालकों का रोजगार छिनेगा, सरकार उनके लिए दूसरे काम की व्यवस्था करे।

ई-रिक्शा का वितरण समान नहीं

ई-रिक्शा यूनियनों और इलेक्ट्रिक वाहन विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की कुछ सड़कों पर ई-रिक्शा की भरमार है, जबकि जिन इलाकों में इनकी ज्यादा जरूरत है, वहां इनकी संख्या कम है।

इलेक्ट्रिक वाहन विशेषज्ञ दिनेश गोयल ने कहा कि ई-रिक्शा की संख्या सीमित करने से गरीब और बेरोजगार लोगों को नुकसान होगा। इनमें से कई लोगों ने थोड़े पैसे लगाकर रोजी-रोटी कमाने के लिए ई-रिक्शा चलाना शुरू किया है।

दिनेश गोयल ने कहा, “ई-रिक्शा विशेष श्रेणी के वाहन हैं और इनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपये है। संख्या सीमित होने के बाद कम पैसे लगाकर वाहन चलाने से कमाई करने वाले लोगों को ऑटो रिक्शा या दूसरे व्यावसायिक वाहन खरीदने पड़ सकते हैं। इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है।”

विशेज्ञ ने कहा कि सरकार जाम और सड़क पर अतिक्रमण की समस्या दूर करना चाहती है, तो ई-रिक्शा की संख्या सीमित करने के बजाय उनके संचालन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकती है। सरकार यह तय कर सकती है कि किस सड़क पर कितने ई-रिक्शा चलने चाहिए।

दिनेश गोयल ने दूसरे वाहनों की संख्या पर सीमा नहीं लगाने को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “मुझे बताइए, क्या निजी कारों या दूसरे निजी और व्यावसायिक वाहनों की संख्या पर कोई सीमा है? इनकी संख्या भी हर दिन बढ़ रही है। क्या ये जाम की समस्या नहीं बढ़ाते?”

चालकों की रोजी-रोटी की चिंता

ई-रिक्शा व्हीकल्स फेडरेशन के अध्यक्ष और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ई-रिक्शा समिति के पूर्व अध्यक्ष अनुज शर्मा ने कहा कि सरकार को ई-रिक्शा की संख्या सीमित करने से पहले उन चालकों के रोजगार की चिंता करनी चाहिए थी, जिनकी रोजी-रोटी छिन सकती है। दिल्ली में ई-रिक्शा की मौजूदा संख्या प्रस्तावित 2.5 लाख की सीमा से दोगुने से भी ज्यादा है।

अनुज शर्मा ने कहा, “क्या सरकार ने उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की है, जो बेरोजगार हो जाएंगे? क्या उनके लिए कोई योजना बनाई गई है? परिवहन विभाग के अधिकारियों को अपने स्तर पर नीति बनाने के बजाय इससे जुड़े लोगों से बातचीत करके इसे तैयार करना चाहिए।”

अनुज शर्मा ने कहा, “हम सरकार से मिलकर मांग करेंगे कि लोगों की नौकरियां न छिनें। अगर ई-रिक्शा की संख्या सीमित करने का फैसला लागू होता है, तो सरकार को चालकों के लिए दूसरे रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि सरकार ई-रिक्शा के संचालन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करके भी समस्या का समाधान कर सकती है।

फेडरेशन अध्यक्ष ने यह आशंका भी जताई कि संख्या सीमित करने से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, “प्रमाणपत्र उन लोगों को मिल सकता है, जो पैसे देंगे या जिनकी विभाग में जान-पहचान होगी। ऐसे में यह कौन तय करेगा कि प्रमाणपत्र या लाइसेंस किसे मिलेगा? व्यवस्था पारदर्शी हो, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी।”

परमिट और सब्सिडी पर सवाल

इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य संजय बथला ने कहा कि दूसरे व्यावसायिक वाहनों की तरह ई-रिक्शा के लिए भी परिवहन विभाग से परमिट लेना अनिवार्य होना चाहिए।

संजय बथला ने कहा, “सिर्फ ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने से वाहनों का संचालन व्यवस्थित नहीं होगा। अगर ई-रिक्शा परमिट व्यवस्था के दायरे में नहीं आते, तो यातायात पुलिस किस नियम या कानून के तहत इन वाहनों को जब्त करेगी?” उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ई-रिक्शा उन्हीं सड़कों और गलियों में चलें, जहां उनकी जरूरत है।

संजय बथला ने ई-रिक्शा खरीदने वालों को मिलने वाली सब्सिडी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आगे भी सब्सिडी मिलती रहेगी या नहीं।

संजय बथला ने कहा, “ई-रिक्शा विशेष श्रेणी के वाहन भी हैं और इलेक्ट्रिक वाहन भी। इसलिए सरकार इन्हें खरीदने वालों को सब्सिडी देती है। लेकिन यह साफ नहीं है कि आगे भी खरीदारों को सब्सिडी मिलेगी या नहीं।”

प्रस्तावित नीति में क्या-क्या है?

दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित करने के अलावा, सरकार ने मसौदे में कई दूसरे प्रावधान भी रखे हैं। संख्या सीमित करने का फैसला प्रमाणपत्र लेने के लिए तय समय पूरा होने के बाद लागू होगा।

प्रमाणपत्र के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा। दिल्ली में पहले से पंजीकृत ई-रिक्शा मालिकों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्र लेना होगा। यह प्रमाणपत्र दो साल तक मान्य रहेगा। हालांकि, सरकार इसे पहले भी निलंबित या रद्द कर सकती है। वाहन चलाने के लिए यह प्रमाणपत्र जरूरी होगा, लेकिन यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के तहत मिलने वाले परमिट से अलग होगा।

प्रस्ताव के तहत ई-रिक्शा रखने की सीमा तय की गई है। एक व्यक्ति अधिकतम पांच ई-रिक्शा रख सकेगा। किसी संस्था के पास अधिकतम 100 ई-रिक्शा हो सकेंगे।

नीति में बिना पंजीकरण वाले वाहनों पर कार्रवाई की भी बात की गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद बिना पंजीकरण के चलने वाले ई-रिक्शा जब्त किए जा सकेंगे। तय नियमों के अनुसार, इन्हें नष्ट किया जा सकता है या नीलाम किया जा सकता है।

प्रस्तावित नीति में चालकों और वाहनों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। ई-रिक्शा चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज होना जरूरी होगा। वाहनों को बैटरी सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। एक ई-रिक्शा में अधिकतम चार यात्री और 40 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, वाहनों में सुरक्षा और पहचान से जुड़ी जरूरी सुविधाएं भी होनी चाहिए।

प्रस्तावित नीति पर सुझाव देने के लिए लोग schemeconultation2026@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। सुझाव डाक से दिल्ली परिवहन विभाग के डीटीओ (ऑपरेशंस) को भी भेजे जा सकते हैं।

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