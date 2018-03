दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल मानहानि के एक के बाद एक मामले में लगातार माफी मांग रहे हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के इस कदम की जानकारी देते हुए अभी कुछ और मामलों में माफीनामा आने के संकेत दिए हैं। सिसोदिया ने कहा, ‘हमलोग उनलोगों से माफी मांगेंगे जिनको हमने दुख पहुंचाया है। हम यहां जनता की सेवा करने के लिए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि ऐसे मामलों के लिए कोर्ट जाएं। हम यहां (सत्ता) लोगों के कल्याण के लिए स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए हैं।’ केजरीवाल के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आने वाले कुछ दिनों में उनसे भी लिखित में माफी मांग लेंगे और कोर्ट से बाहर ही इस मामले का भी निपटारा कर लेंगे। जेटली ने वर्ष 2015 में केजरीवाल के अलावा AAP नेता राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी का नाम भी केस में डाला था। इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि ये सभी लोग माफी मांगेंगे या सिर्फ केजरीवाल।

We will apologise to people who we have hurt. We’re here to serve the people, we do not have the time to go to courts for such issues. We’re here to build schools & hospitals for the welfare of people: Manish Sisodia, AAP on his & Kejriwal’s apology to Nitin Gadkari & Kapil Sibal pic.twitter.com/Xvb8k8ENMB

— ANI (@ANI) March 19, 2018