नई दिल्ली से देहरादून जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। आग का पता चलने पर लोको पायलट और गार्ड ने ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के उस कोच को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया गया और फिर सभी 35 यात्रियों को बाहर निकाला गया। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

टीवी रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की सी-5 बोगी आग की चपेट में आई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि शताब्दी एक्सप्रेस की जिस बोगी में आग लगी, उससे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

The fire which broke out in the C4 compartment of the Delhi-Dehradun Shatabdi Express train today has been brought under control; all passengers safe: Uttarakhand DGP Ashok Kumar #newsflicks #NewDelhi #Uttarakhand #India #modi_rojgar_दो #lockdown2021 #fire #IndianRailways #TRAIN pic.twitter.com/bMOMsiyLFV

— NewsFlicks (@NewsFlicks21) March 13, 2021