कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी विशाल रैली का ऐलान कर दिया है। इससे पहले व्यापारियों ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर यह विरोध-प्रदर्शन दिवाली तक टालने के लिए कहा था। लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओँ के साथ बैठक के बाद व्यापारियों की मांग को ठुकरा दिया है और अपनी एक नंवबर की रैली का ऐलान कर दिया है।

इसे देखते हुए दिल्ली के व्यापारियों ने अब दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा है। पत्र में व्यापारियों ने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि जंतर-मंतर की तरह रामलीला मैदान को भी विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह के रूप में हटा दिया जाए। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि इस त्योहारी सीजन में विरोध प्रदर्शन से उन्हें भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोग विरोध प्रदर्शन के कारण सामान खरीदने नहीं आ रहे हैं।

रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के रूप में हटाओ- व्यापारी

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, “आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हमने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के रूप में हटा दें। आप पहले ही बुराड़ी के सीबीडी ग्राउंड को ऐसे कामों के तय जगह बना चुके हैं, ऐसे में दिल्ली के बाहरी इलाके में कोई दूसरी जगह चुन लें, लेकिन रामलीला मैदान को इस सूची से हटा दें। भविष्य में रामलीला मैदान में कोई विरोध-प्रदर्शन या रैली नहीं होनी चाहिए, वरना दिल्ली की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा।”

#WATCH | Delhi: Chamber of Trade & Industry (CTI) Chairman Brijesh Goyal says, "… We have written to the Delhi Police today, requesting the Commissioner to de-notify Ramlila Maidan as a designated protest site. You have already notified the CBD Ground in Burari for such… pic.twitter.com/HGjezr7ndL — ANI (@ANI) October 26, 2026

इंफ्रास्टक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो सकता है- व्यापारी

बृजेश गोयल ने आगे कारण बताते हुए कहा, “रामलीला मैदान के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में 20 बड़ी थोक मंडियां हैं। इन मंडियों से हर दिन करोड़ों रुपये के माल देश और विदेश भेजे जाते हैं। अब दावा किया जा रहा कि रामलीला मैदान में 10 लाख लोग आएंगे, जबकि वहां की क्षमता सिर्फ 50000 लोगों की है। अगर 50000 लोगों की जगह वाले मैदान में 10 लाख लोग आएंगे तो क्या वहां का पूरा इंफ्रास्टक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप नहीं हो जाएगा?”

‘10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता’

उन्होंने आगे कहा, प्रदर्शन के कारण पुलिस शायद बाजार बंद करवा देगी, मेट्रो स्टेशन बंद कर देगी और बैरिकेड लगा देगी। ऐसे में रोजाना इन बाजारों में आने वाले 3-4 लाख खरीदार यहां नहीं आ सकेंगे। पिछले 25 दिनों में दिल्ली के व्यापार जगह को पहले की 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और हमारा अनुमान है कि इस रैली के कारण से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

‘1 नवंबर की रैली को पुनर्निर्धारित करें’

आगे कहा, “इसी कारण हमने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। कल उन्होंने हमारी चिंताओं के जवाब में कहा था कि वे व्यापारियों की मांगों पर विचार करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि ‘INDIA’ गठबंधन की आने वाली बैठक में वे एक प्रस्ताव पास करें, जिसमें 1 नवंबर की रैली को दिवाली के बाद की किसी तारीख के लिए पुनर्निर्धारित (reschedule) किया जाए। ऐसा 20 लाख व्यापारियों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।”

राहुल गांधी ने किया ट्वीट

इधर कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, “दिल्ली के हर व्यापारी से हम प्यार करते हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया।”

उन्होंने कहा, “जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य। मोदी जी से कहिए आऱोपी नंबर 4, ज्ञानेश कुमार को हटाएं, 30 सेकंड में आँदोलन रुक जाएगा।”