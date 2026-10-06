दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तार किए गए दो प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए ‘कस्टोडियल टॉर्चर’ के आरोपों पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और पब्लिक जगह में रुकावट डालने के आरोपी 17 लोगों को जमानत देते हुए कहा कि वे युवा हैं और उनके सामने पूरा करियर है। कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को शांति से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों पर हमला करना गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी इजाजत शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में नहीं दी जा सकती।

यह आदेश सोमवार रात ड्यूटी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने तब दिया जब 17 लोगों को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वे दिन में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे, जिस पर आरोप था कि उसने SIR विवाद पर उस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ की थी।

क्यों किया गया था गिरफ्तार?

कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी (IO) के अनुसार, आरोपियों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे एक गैर-कानूनी जमावड़े का हिस्सा थे और उन्होंने उस पब्लिक जगह को रोका या ब्लॉक किया था जहां रोक लगी हुई थी। इसके अलावा, जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था, तो उन्होंने एक महिला पुलिस अधिकारी समेत पुलिस अधिकारियों के साथ हाथापाई की।

इसमें कहा गया कि पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने उस बस की खिड़की का शीशा और पीछे का शीशा भी तोड़ दिया जिसमें उन्हें रखा गया था, और उन्होंने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि कथित तौर पर विरोध कर रहे लगभग 50 लोगों में से केवल 17 को गिरफ्तार किया गया था और कथित घटना का कोई CCTV फुटेज रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।

कोर्ट ने कहा, “यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी बहुत कम उम्र के हैं और उनमें से ज़्यादातर छात्र हैं जो असहमति जताने और विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। यह भी तर्क दिया गया कि कुछ आरोपियों को चोटें भी आई हैं। हालांकि, घटना के तुरंत बाद उनके मेडिको-लीगल केस (MLC) नहीं किए गए।”

आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं- पुलिस

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। IO द्वारा पेश किए गए मेडिको-लीगल केस (MLC) के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर चोटें आई हैं।” कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शांति से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों पर हमला करना गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में इजाज़त नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने कहा, “हालांकि, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि BNS के सेक्शन 132 (सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल) और 190 (गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना) के तहत सज़ा वाले अपराध को छोड़कर, इस मामले में शामिल सभी अपराध जमानती हैं और BNS सेक्शन 132 के तहत सजा वाले अपराध में भी ज्यादा से ज्यादा दो साल की जेल का ही प्रावधान है।”

कोर्ट ने कहा कि आरोपी युवा हैं और आदतन अपराधी नहीं लगते। कोर्ट ने कहा, “उनका पूरा करियर अभी बाकी है। इसलिए, केस के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए, आरोपियों को 15,000 रुपये के बेल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक श्योरिटी देने पर बेल दी जाती है।”

इसने दूसरी शर्तें भी लगाईं कि देश नहीं छोड़ना, कोर्ट के सामने पेश होना, केस के फैक्ट्स से वाकिफ किसी भी व्यक्ति को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लालच या धमकी नहीं देना और बेल पर रहते हुए कोई जुर्म नहीं करना और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना।

इस बीच कोर्ट ने कहा कि MLC के मुताबिक, आरोपियों ने जुवेनाइल होने का कोई दावा नहीं किया है। कोर्ट ने कहा, “उनके MLC के मुताबिक, आरोपी समर्थ सिंह को चोटें आई हैं, जो रगड़ जैसी हैं। आरोपी शेख यूनुस को भी चोटें आई हैं, जो नरमी और सूजन जैसी हैं, और आरोपी धर्मेंद्र को भी चोटें आई हैं, जो रगड़, चोट और सूजन जैसी हैं।” कोर्ट ने कहा कि पूछताछ करने पर धर्मेंद्र और समर्थ ने बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर उन्हें पीटा गया, जिससे उन्हें चोटें आईं। जबकि शेख यूनुस ने कहा कि विरोध के दौरान धक्का दिए जाने से उन्हें चोटें आईं।

दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने आगे कहा, “चूंकि आरोपी धर्मेंद्र और समर्थ ने हिरासत में टॉर्चर के आरोप लगाए हैं, इसलिए इस बारे में DCP नई दिल्ली से रिपोर्ट मांगी जाए। PS पार्लियामेंट स्ट्रीट का संबंधित CCTV फुटेज भी संभाल कर रखा जाए।” पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने आरोपियों के खिलाफ BNS और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।

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