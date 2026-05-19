Shraddha Wallkar Murder Case: दिल्ली की एक अदालत में मंगलवार को श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने केस में धीमी प्रगति पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में मामले में पूरी तरह सुस्ती रही है और लगभग कोई प्रगति नहीं हुई है। बता दें कि श्रद्धा वालकर के लिव इन पार्टनर आफताब पर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने के गंभीर आरोप हैं।

दरअसल, दिल्ली की अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह ने यह टिप्पणी उस सुनवाई के दौरान की जिसमें अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य पेश किए और गवाहों से जिरह की गई। न्यायाधीश ने मामले में पेश वकीलों को संबोधित करते हुए मौखिक रूप से कहा, “मैं इसे क्या कहूं… पूरी तरह सुस्ती।

केस आगे ही नहीं बढ़ा

अदालत में श्रद्धा वालकर केस की सुनवाई के दौरान कार्यवाही के मुद्दे पर जज साहब ने कहा, “मार्च, अप्रैल और मई, तीन महीने हो गए। हमने मामले में कोई प्रगति नहीं देखी है।” अदालत ने वकीलों से यह भी कहा कि वे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद तैयार होकर आएं।

यह टिप्पणी तब आई जब बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह हेड कांस्टेबल दीपक कुमार से लगातार जिरह कर रहा था, जो लगभग तीन महीनों से जारी है। मंगलवार को उनकी जिरह का सातवां दिन था।

बचाव पक्ष ने किया विसंगतियों का जिक्र

कार्यवाही के दौरान बचाव पक्ष ने मृतका के जबड़े की बरामदगी से जुड़े फोरेंसिक विवरणों में कथित विसंगतियों को लेकर गवाह से सवाल किए। बचाव पक्ष के वकील ने गवाह के पहले दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि बरामद जबड़े में 15 दांत थे, जिनमें दो पर चांदी की कैप लगी थी, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में 11 दांत और एक चांदी की कैप का उल्लेख है। इस पर गवाह ने कहा कि बरामद किया गया जबड़ा वही था।

अब तक 250 गवाहों की हुई पेशी

गवाह से श्रद्धा वालकर के कथित बालों की बरामदगी को लेकर भी सवाल किए गए। हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने बताया कि बाल एमजी रोड स्थित एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और शराब की दुकान के पास सड़क किनारे रखे कूड़ेदान से बरामद किए गए थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह एक सार्वजनिक स्थान था, जहां हर किसी की पहुंच थी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या आरोपी ने किसी खुलासे में पानी की टंकी के ऊपर रखी लकड़ी की अलमारी का जिक्र किया था, तो गवाह ने कहा कि 19 नवंबर 2022 के एक खुलासे में आरोपी ने कथित तौर पर कहा था कि वह शरीर के अंगों को वहां रखता था। मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के 250 से अधिक गवाहों की जांच हो चुकी है। मुकदमे के दौरान श्रद्धा वालकर के पिता का निधन हो गया है, जो किइस मामले को लगातार आगे बढ़ा रहे थे और नियमित रूप से अदालत की कार्यवाही में शामिल होते थे।

आफताब पूनावाला पर क्या हैं आरोप?

श्रद्धा वालकर मर्डर केस में उसके लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने श्रद्धा वालकर की 18 मई 2022 को मेहरौली स्थित घर में गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े कर दिए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने शव के अंगों को एक फ्रिज में रखा और बाद में कई दिनों तक उन्हें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में फेंकता रहा ताकि अपराध का पता न चल सके।

इस केस में दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी 2023 को इस मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में ट्रायल कोर्ट ने पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए थे।

सीजेआई सूर्यकांत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर देश के युवाओं को लेकर टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि किसी को भी धमकी नहीं देनी चाहिए और ना ही कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन आम लोगों के लिए परेशानी पैदा करना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। पढ़िए पूरी खबर…