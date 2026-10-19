दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है यानी दोनों को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दोनों प्रवक्ताओं की पांच दिन की न्यायिक हिरासत सोमवार यानी 19 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया था, इसके बाद 14 अक्टूबर को कोर्ट ने पांच दिन की हिरासत में भेज दिया। फिर पुलिस ने उन्हें सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को तिहाड़ जेल भेज दिया। सोमवार को दोनों के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में SEM कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस दोनों को लेकर फिर तिहाड़ जेल रवाना हो गई।

पुलिस ने मांगी थी पांच दिन की हिरासत

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की हिरासत मांगी थी। जिसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया। अब दोनों नेताओं को दो दिन बाद यानी बुधवार को दोबारा पेश किया जाएगा। आरोप है कि सीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था। हालांकि सीजेपी ने प्रशासन और सरकार पर दोनों की रिहाई में जानबूझकर देरी का आरोप लगाया।

Delhi: Police leave the SEM court at Mandir Marg Police Station with CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka after their judicial custody was extended by two days. pic.twitter.com/7gYZyHv2ru — IANS (@ians_india) October 19, 2026

इस आदेश को ऊपरी अदालत में किया जाएगा चैलेंज- वकील पुष्प शर्मा

सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर से पेश वकील पुष्प शर्मा ने मामले को लेकर कहा, “तथ्य बिल्कुल साफ हैं। हम कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों की ओर से कोई कॉल की गई और कोई बयान दिया। हमने उनसे वह खास कॉल दिखाने को कहा। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। हमने उनसे वह कानूनी प्रावधान दिखाने को कहा जिसके तहत यह सब किया जा रहा है। इस पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे बार-बार कहते रहे कि धमकियां मिल रही हैं; हमने उनसे वे धमकियां दिखाने को कहा फिर से कोई जवाब नहीं मिला।”

#WATCH | Delhi: Advocate Pushp Sharma, representing Saurav Das and Ashutosh Ranka, says, "The facts are straight away. We were pushing on law. They said that they (Ranka and Das) made a call and made a statement; we told them to show us the specific call. To this, they had no… https://t.co/J2kpBMgDyn pic.twitter.com/xNGihMlcmV — ANI (@ANI) October 19, 2026

आगे उन्होंने कहा, “इसके बाद हमें बताया गया कि SEM को आदेश सुनाने में आधा घंटा लगेगा, लेकिन उन्होंने 3 घंटे लगा दिए, जिसमें से 2 घंटे उन्होंने फोन पर किसी से बात करने में बिता दिए। इस दौरान उन्होंने आदेश लिखा, उसकी फोटो खींची और कहीं भेज दी। फिर जमानतदारों (sureties) को अंदर बुलाया गया और उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछे गए… यह बिल्कुल बेतुका है। SEM पुलिस का आदमी है। जमानतदारों को धमकाया जा रहा था। आखिर में, हमसे कहा गया कि जमानतदारों की तस्वीरें मेल नहीं खा रही हैं। इस आदेश को चुनौती दी जाएगी और मामला उच्च न्यायपालिका में ले जाया जाएगा।”

अभिजीत दीपके ने किया ट्वीट

आदेश के आते ही अभिजीत दीपके ने बिना कोई शब्द लिखे एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बार एंड बेंच के दो सोशल मीडिया कार्ड शेयर किए, एक में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश है कि कोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा को निलंबित कर दी। वह व्यक्ति भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। जबकि दूसरा कार्ड सौरव और आशुतोष के ज्यूडिशियल कस्टडी से जुड़ा हुआ है।

सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए वोटर लिस्ट के एसआईआर में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रही है।

लीगल हेड ने लगाए थे ये आरोप

रविवार को CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने आरोपी लगाया कि दोनों की जमानत पर सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट और सरकारी वकील दोपहर 12 बजे से इंतजार के बाद शाम करीब 5:30 बजे पहुंचे। आगे आरोप लगाया कि दोनों की रिहाई पर सुनवाई करने के बजाय मजिस्ट्रेट को मिले धमकी भरे मैसेज पर बहस की गई।

इसे लेकर सीजेपी लीगल हेड ने सवाल किया कि इस मैसेज का दोनों नेताओं की जमानत से क्या लेना-देना। उन्होंने यह भी कहा कि हमने मांग कि पुलिस मैसेज भेजने वाले की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन उनकी यह बात नहीं सुनी गई।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट और ”कॉकरोच” भारत में बांग्लादेश जैसी अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम अधिकारी ने कहा कि कम्युनिस्ट और ”कॉकरोच” की इन कोशिशों का विरोध किया जाना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें