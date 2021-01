मारपीट केसः AAP नेता सोमनाथ भारती को झटका! 2 साल की सजा के साथ 1 साल का लगा जुर्माना

दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमनाथ भारती को यह सजा एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में सुनाई गयी है। अदालत ने सोमनाथ भर्ती को सरकारी काम में बाधा डालने और जानबुझ कर चोट पहुँचाने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 1 लाख रूपये जुर्माना ना भरने पर सोमनाथ भारती को एक महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

हालाँकि अदालत ने इसी मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. दोषी सिद्ध होने के बाद विधायक सोमनाथ भारती ने कोर्ट से जमानत की अपील भी की थी। जिसके कुछ देर बाद ही AAP विधायक सोमनाथ भारती को 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। सजा पर बहस के दौरान सोमनाथ भर्ती ने कोर्ट को कहा कि उनका इरादा किसी को भी चोट पहुँचाने का नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि वो अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते शख्स हैं और उन पर बीमार माँ और दो छोटे बच्चों के देखभाल की ज़िम्मेदारी है।

A Delhi Court grants bail to AAP MLA Somnath Bharti on the ground of filing appeal against his conviction in Delhi High Court.

The Court had sentenced two years imprisonment to him for assaulting AIIMS security staff in 2016. https://t.co/l9lzv7TXFn

