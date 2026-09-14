मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने रविवार को राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी। वहीं बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से भारत-चीन सीमा और बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए।

गृह मंत्री शाह ने पत्रकारों से सवालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय तक सीमित रखने की अपील की।

शिंदे के साथ अमित शाह की मुलाकात से चर्चा

महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरणों और नए गठबंधनों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अमित शाह ने रविवार को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। करीब 30 मिनट चली इस बैठक ने बीजेपी के भीतर भी चर्चा को जन्म दिया।

इस बैठक के बाद शाह और शिंदे एक ही कार से एशियाटिक सोसाइटी के कार्यालय पहुंचे। बता दें कि अमित शाह तीन दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस दौरान वह बीजेपी नेता और अपने करीबी माने जाने वाले आशीष शेलार की ओर से आयोजित गणेशोत्सव के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शाह शेलार के गणेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आमतौर पर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में शाह और शिंदे की मुलाकात को महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक हलचल के बीच खास तौर पर देखा जा रहा है।

भारत-चीन सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठ तक सवाल

मुंबई में बीजेपी के कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को पार्टी के कार्यक्रमों से इतर कई सवालों का सामना करना पड़ा। पत्रकारों ने भारत-चीन सीमा की स्थिति और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उठाए जा रहे कदमों समेत कई मुद्दों पर सवाल किए।

शाह ने इनमें से किसी सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के तय विषय तक ही सीमित रखे जाएं। उन्होंने ‘ऑफ-टॉपिक’ सवालों पर आपत्ति जताते हुए बातचीत को बीजेपी के कार्यक्रमों पर केंद्रित रखने को कहा। इसके बाद जब संबंधित विषय पर सवाल नहीं आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही खत्म हो गई।

कब तक लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड और NRC? मुंबई में अमित शाह ने दे दिया जवाब

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कहा कि रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले सभी 21 राज्यों में लागू किया जाएगा। यूसीसी का उद्देश्य शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से परे एक समान पर्सनल लॉ लागू करना है।