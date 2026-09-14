जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के एक प्रोफेसर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर दिल्ली महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस मामले में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग की चेयरपर्सन लता गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी है।

दिल्ली महिला आयोग की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाकर आरोप लगाए हैं कि जेएनयू के एक प्रोफेसर के खिलाफ 10-11 छात्राएं यौन उत्पीड़न कि शिकायत दे चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

आयोग ने मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

स्टूडेंट ने आगे आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सही कार्रवाई करने के बजाय प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रहा है। छात्रा के मुताबिक, मई में यह मामला सामने आया था लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आयोग ने कहा कि उसने आरोपों पर ध्यान दिया है लेकिन उन्हें स्थापित तथ्य नहीं मान रहा है। इसके बजाय उसने मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए JNU एडमिनिस्ट्रेशन से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

ICC ने क्या कार्रवाई की?

आयोग ने JNU की वाइस-चांसलर को नोटिस भेजकर स्टूडेंट्स की बताई गई शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इसमें खास तौर पर यह जानकारी मांगी है कि क्या शिकायत POSH एक्ट के तहत बनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) को भेजी गई थी और अगर हां तो कमिटी ने क्या कार्रवाई की है?

3 दिन के अंदर देनी होगी रिपोर्ट

इसके अलावा आयोग ने जांच के मौजूदा स्टेटस और यूनिवर्सिटी या ICC की कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। इसने JNU से जरूरी जानकारी के साथ एक एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जमा करने को कहा है। अगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो कमीशन ने निर्देश दिया है कि इसके कारण साफ-साफ बताए जाएं। DCW ने JNU एडमिनिस्ट्रेशन को तीन दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

The Chairperson of the Delhi Commission for Women, Lata Gupta, has taken Suo Motu cognizance of a video circulating on social media concerning allegations of sexual harassment reportedly raised by some female students of Jawaharlal Nehru University (JNU) against a professor.



In… pic.twitter.com/jjt5a8uJYC — ANI (@ANI) September 14, 2026

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह मामला जेएनयू के एक प्रोफेसर पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले का है। यूनिवर्सिटी की 10 से अधिक छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं और यूनिवर्सिटी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) इस मामले की जांच कर रही थी। इसी मामले को लेकर रविवार को सोशल मीडिया पर एक छात्रा का वीडियो सामने आया जिसमें छात्रा ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी की 11-12 छात्राओं ने एक प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है।

छात्रा ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर स्टूडेंट्स को अपने रेजिडेंस पर तो कभी अपने ऑफिस बुलाता था। यहां तक कि क्लासरूम में भी भद्दी टिप्पणियां प्रोफेसर की ओर से की जाती थी। छात्रा ने आरोप लगाया कि हर कोई इस मामले को दबाने में लगा है।

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देश की राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यूनिवर्सिटी की 10 से अधिक छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं और यूनिवर्सिटी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) इस मामले की जांच कर रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…