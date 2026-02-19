दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 25 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। यह कैंटीन शहरी गरीबों, मजदूरों और अन्य वंचित निवासियों को किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं।

कृष्णा नगर में ऐसी ही एक कैंटीन का उद्घाटन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन योजना इस सोच से प्रेरित है कि दिल्ली का कोई भी निवासी भूखा न सोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली में रोजाना 70,000 लोग भोजन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के विजन पर काम करते हुए दिल्ली सरकार एक साल पूरा करने जा रही है और ऐसे में दिल्ली में 70 अटल कैंटीन का शुरू होना हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव है।

दिल्ल‍ी के विभिन्न क्षेत्रों में माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ है।



इस अवसर पर गीता कॉलोनी स्थित अटल कैंटीन में भोजन भी किया।



उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये जो कार्य शुरू किया गया है, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। एक गरीब व्यक्ति को 5 रुपये में भरपूर भोजन मिल रहा है उससे अच्छा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब तक 70 कैंटीन को खोल दिया गया है और उसके बाद भी अन्य कैंटीन खोलने का विचार है। दिल्ली में जो गरीब व मजदूर लोग हैं, जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, उन सभी के लिए यह वरदान साबित होगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उनकी तारीफ करूं।

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह हमारा कमिटमेंट है, पॉलिसी नहीं। अटल कैंटीन PM मोदी और दिल्ली CM रेखा गुप्ता की लीडरशिप में दिल्ली के लोगों को दी जा रही सुविधाओं का जीता-जागता उदाहरण है। रोज़ाना करीब 70 हज़ार लोगों को खाना मिलेगा, और एक बार जब हम 100 कैंटीन खोल लेंगे, तो यह संख्या ज़रूर बढ़ेगी। हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लोगों की सेवा करने और उनकी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव लाने के लिए कमिटेड है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और भाजपा विधायक अनिल गोयल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कम समय में परियोजना को पूरा करने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के अधिकारियों की प्रशंसा की और कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी के आदर्शों के अनुरूप है। सरकार ने इस योजना के संचालन और प्रबंधन के लिए 104 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। जिसे 25 दिसंबर, 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुरू किया जाएगा।

