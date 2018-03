मजीठिया के बाद गडकरी और सिब्बल से भी अरविंद केजरीवाल ने मांगी माफी, बोले- मुझे पछतावा है

अकाली नेता बिक्रम मजीठिया से माफी मांगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांग ली है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर इनसे केस खत्म करने की अपील की है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर अपने आरोपों के लिए पश्चाताप जताया है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि उन्होंने बिना जांच किए आरोप लगाये हैं। इसके लिए उन्हें पश्चाताप है। उन्होंने लिखा, “मेरा आपसे निजी तौर पर कोई वैर नहीं है, मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूं, चलिए इस घटना को पीछे छोड़ते हैं और अदालत की कार्यवाही बंद करते हैं।” रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी केजरीवाल ने माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केजरीवाल की चिट्ठी के बाद गडकरी और केजरीवाल ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट में एक संयुक्त आवेदन दिया है और कहा है कि वे केस को वापस लेना चाहते हैं। बता दें कि कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल अकाली नेता बिक्रम मजीठिया से माफी मांग चुके हैं। केजरीवाल ने बिक्रम मजीठिया पर ड्रग्स के धंधे में शामिल रहने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल 19 जनवरी को केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले थे। इसके बाद समझा जा रहा था कि वह मानहानि केस में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।

AAP Chief A Kejriwal writes to Union Minister Nitin Gadkari expressing regret for unverified allegations made against him. In the letter, he wrote,”I have nothing personal against you. I regret the same. Let us put the incident behind us&bring the court proceedings to a closure.”

