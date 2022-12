Delhi CM Arvind Kejriwal: गाय से दूध तो सब निकालते हैं, हम तो बैल से दूध निकाल लाए- गुजरात चुनाव को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल

Aam Aadmi Party: अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि देश में उद्योगपति भारत छोड़कर जा रहे हैं, पिछले 5–7 साल में 12.5 Lakh लोग देश छोड़कर गए।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल(फोटो सोर्स: ट्विटर)।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram