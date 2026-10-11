Delhi CJP Protest News LIVE Updates: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने चुनाव सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपना विरोध तब तक जारी रखने का संकल्प लिया है, जब तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और प्रदर्शन की घोषणा की है। शनिवार को हुए प्रदर्शनों और बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद, दिल्ली पुलिस राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखेगी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। उन्हें आज दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
दिल्ली-पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शन के नए आह्वान को देखते हुए आज लगातार दूसरे दिन भी ट्रैफिक पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली में 30 अहम जगहों पर ट्रैफिक का रास्ता बदला जा सकता है। शनिवार देर रात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, रविवार सुबह 6 बजे से हालात के हिसाब से ट्रैफिक का रास्ता बदला जाएगा। जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, पटेल चौक और सेंट्रल दिल्ली के कई अन्य चौराहों के आसपास ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है।
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अभिजीत दीपके को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा
CJP नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उन्हें आज दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
सोनम वांगचुक के अल्टीमेटम पर क्या बोले दिलीप घोष
सोनम वांगचुक के अल्टीमेटम पर दिलीप घोष ने कहा, "भूख हड़ताल का इस्तेमाल किसी नेक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए की थी, जबकि यहां, ऐसे कदम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत छवि चमकाने या सरकार को और अधिक बाधित करने के लिए उठाए जा रहे हैं।"
दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के कारण रविवार, 11 अक्टूबर को नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। हालात को देखते हुए सुबह 6 बजे से ट्रैफिक का रास्ता बदला जा सकता है और शहर में 30 जगहों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
दिल्ली में 22 जंतर-मंतर बन गए- योगेंद्र यादव
एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर जंतर-मंतर पर तय विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के बावजूद, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन फैल गए। एक्स पर एक पोस्ट में यादव ने कहा कि अपने साथियों की रिहाई के बाद वे उस जगह पर लौटे जहां दिन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने लिखा, "हम जंतर-मंतर 2.0 को रोकने निकले थे, लेकिन दिल्ली में 22 जंतर-मंतर बन गए।" उन्होंने कहा कि ट्रेनों, मेट्रो और इंटरनेट पर पाबंदियों और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद युवा प्रदर्शनकारी डटे रहे। उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा।
चुनाव आयोग और उसके अधिकारी सत्ताधारी दल की मदद कर रहे हैं- प्रशांत किशोर
जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, "समाज का एक बड़ा वर्ग पिछले 8-10 वर्षों से चुनाव आयोग के कामकाज और चुनाव कराने के तरीके से असंतुष्ट रहा है। यह सिर्फ ज्ञानेश कुमार का मामला नहीं है; यह पूरी चुनावी प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें मतदाता सूचियों का निर्माण, प्रपत्र 6 और 7 में बदलाव, एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के नाम हटाना, चुनाव का समय निर्धारण, आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन, मतगणना में कथित अनियमितताएं और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति शामिल हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग और उसके अधिकारी सत्ताधारी दल की मदद कर रहे हैं।"
जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा तैनात कर बैरिकेड लगा दिए गए हैं।