Delhi CJP Protest News LIVE Updates: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने चुनाव सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपना विरोध तब तक जारी रखने का संकल्प लिया है, जब तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और प्रदर्शन की घोषणा की है। शनिवार को हुए प्रदर्शनों और बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद, दिल्ली पुलिस राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखेगी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। उन्हें आज दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

दिल्ली-पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शन के नए आह्वान को देखते हुए आज लगातार दूसरे दिन भी ट्रैफिक पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली में 30 अहम जगहों पर ट्रैफिक का रास्ता बदला जा सकता है। शनिवार देर रात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, रविवार सुबह 6 बजे से हालात के हिसाब से ट्रैफिक का रास्ता बदला जाएगा। जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, पटेल चौक और सेंट्रल दिल्ली के कई अन्य चौराहों के आसपास ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है।

Live Updates

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...