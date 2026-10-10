Delhi CJP Protest News LIVE Updates: जंतर-मंतर पर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वे वोटर लिस्ट के एसआईआर से जुड़े आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट है।

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इसके लिए देर से आवेदन मिलने और पहले हुए प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया है। प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है, भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, मेट्रो सेवाओं में रुकावटें हैं, ट्रेनें रद्द की गई हैं और शिक्षण संस्थानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने एहतियाती कदम उठाए हैं।

दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कहां और कब बंद रहेंगी?

जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के 4 किलोमीटर के दायरे में सभी तरह की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यह सेवा 9 अक्टूबर को रात 10 बजे से 10 अक्टूबर, 2026 को रात 10 बजे तक बंद रहेगी।

दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन के कारण कौन-सी ट्रेनें रद्द या रीशेड्यूल की गईं?

लंबी दूरी की कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिनमें CSMT–हजरत निजामुद्दीन राजधानी और मुंबई व इंदौर से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें शामिल थीं। मुंबई सेंट्रल–नई दिल्ली राजधानी और मुंबई सेंट्रल–हज़रत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी को पांच घंटे रीशेड्यूल किया गया। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपडेटेड शेड्यूल देख लें।

दिल्ली-पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

राजधानी की कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कई रास्तों को डायवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह डायवर्जन मौजूदा हालात के आधार पर 10 अक्टूबर की सुबह 06:00 बजे से लागू होंगे। यहां क्लिक कर देखें पूरी ट्रैफिक एडवाइजरी…

Live Updates

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