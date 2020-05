दिल्ली में लॉकडाउन 3 के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां पर सीएम केजरीवाल ने सख्त रवैया अपनाया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर लोग किसी इलाके में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम उस इलाके में दी गई सभी रियायतें वापस ले लेंगे और कड़े कदम उठाएंगे।

उन्होंने कहा कि अगर किसी दुकार के बाहर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हुआ तो हम उसे सील कर देंगे। सीएम ने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ, वह सही नहीं है, हम सभी को सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा। यह दुखद है कि लोग आज कुछ दुकानों पर सामाजिक दूरी के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे, हर किसी से अनुरोध है कि कोई जोखिम नहीं लें।

केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना वायरस को हराना है, लोगों से मेरी अपील है कि वे मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपने हाथों की सफाई करते रहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘‘हमने आज से उन सभी गतिविधियों के लिए मंजूरी दी है जिन्हें केंद्र ने अनुमति दी है।’’

केजरीवाल ने कहा कि यह दुखद है कि लोग कुछ दुकानों पर छह फुट या दो मीटर की अनिवार्य दूरी नहीं रख रहे थे। उन्होंने लोगों से कोई भी जोखिम नहीं लेने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “दुकानें बंद नहीं हो रही हैं। हमें सख्त कदम उठाने होंगे। हम सभी को जिम्मेदार नागरिकों की तरह आचरण करना होगा।”

#WATCH It was unfortunate that chaos was seen at some shops today in Delhi…If we come to know about violations of social distancing and other norms from any area, then we will have to seal the area and revoke the relaxations there: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/0eFgaqrKsB

— ANI (@ANI) May 4, 2020